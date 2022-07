“Quería proteger a mis hijos”: Ingrid Coronado revela por qué se separó de Fernando del Solar

Tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, la conductora Ingrid Coronado se ha enfocado en ayudar a sus hijos a asimilar la partida de su padre. Como parte de su proceso la famosa compartió cómo ha afectado a su familia esta pérdida y recordó los motivos que la llevaron a separarse del argentino.

Ingrid Coronado recuerda cómo vivió la enfermedad de Fernando del Solar

En una entrevista con Isabel Lascurain, la cual se grabó antes de la muerte de Fernando del Solar, la famosa platicó sobre su relación con el argentino, de la cual nacieron sus dos hijos Luciano y Paolo.

Ingrid Coronado recordó cómo vivió estos años junto a Fernando, cómo recibió su diagnóstico y qué los llevó a separarse.

Durante su plática, la conductora recordó que enfrentar el cáncer junto a Fernando fue muy difícil, especialmente porque todo el apoyo se volcó hacia él mientras que todo el trabajo, tanto en el aspecto laboral como el familiar recayó en ella.

“La ayuda siempre llega para el que está enfermo, el entendimiento y la comprensión llega para el que está enfermo, pero sí es bien importante voltear a ver al que está al lado”

Ingrid recordó estos años como los más difíciles para su relación de pareja, que eventualmente los llevaron a separarse.

“Yo sé lo que es cargar, no solamente, con la estructura diaria, la casa, el trabajo, los hijos, sino lo que es también, cargar con la preocupación de no saber qué va a pasar con la otra persona”

El no tener apoyo y sentir preocupación por su pareja y su familia, la llevaron a vivir la situación como si ella fuera la enferma.

“Ahora que lo veo a distancia, yo lo viví como si la enferma fuera yo. Todo el tiempo estuve queriendo ver qué es lo que la vida me quería decir”

Incluso recordó que en ese momento deseaba huir por no saber cómo manejar las cosas.

“Venimos a conocernos y nos conocemos a través de las experiencias que la vida nos ofrece, a veces son experiencias de las que uno quisiera huir”

Todo esto tuvo un gran impacto en su salud mental, lo que terminó por afectar la relación.

“Cuando estás en medio del caos, del torbellino emocional, lo que quieres es que se acabe. Yo sentí que los últimos años viví 100 años, como si hubiera vivido muchas vidas, esa es la sensación que he tenido en muchas ocasiones”.

Al mismo tiempo reveló la razón por la cual nunca había querido hablar sobre lo complicada que fue su relación para proteger a su familia, especialmente porque se encontraba en el centro de la atención mediática.

“A pesar de que la gente me decía: ´¿Por qué no hablas?’, ‘¿por qué no dices tu parte?’. Por un lado, lo que yo quería era proteger a mis hijos y por otro también tenía miedo de hablar, estamos en una sociedad en la que a las mujeres no se nos permite decir nuestra verdad”.

Gracias a terapia y mucho trabajo interno, finalmente pudo comprender lo que había pasado y logró superarlo.

“Hoy puedo entender que lo que viví fueron consecuencia de mis decisiones, finalmente la vida me estaba enseñando algo, me estaba mostrando que yo podía hacer otras cosas, que le estaba dando mucha importancia a lo que la gente opinaba de mí y eso ha sido de los mayores aprendizajes que he tenido, porque justo a través de esa experiencia tan dolorosa, aprendí a ponerme un impermeable hacía las opiniones ajenas y eso me acerca cada vez más a mí”

Gracias a que pudo superar el escrutinio público y el dolor que le dejó su separación, ahora vive plena y feliz junto a sus hijos.