“Sigues siendo la única”: Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar recuerda las últimas palabras de su esposo

Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar agradeció el cariño recibido tras la lamentable pérdida de su esposo. En una reciente entrevista habló sobre cómo fueron sus últimos instantes con vida y afirmó que él nunca se rindió.

A pesar de los momentos dolorosos en los que se encuentra, la viuda de Fernando del Solar se ha tomado el tiempo de agradecer al público y amigos por su apoyo. Por esta razón, sostuvo una plática con el programa ‘Venga la alegría’ en la cual habló sobre cómo vivió los últimos momentos de su esposo.

Muy conmovida, primero agradeció al público por su amor a Fernando:

“Les agradezco mucho a todos por la llamada, vi cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y es un dolor que no puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. (Venga la Alegría) Era un programa que a él le encantaba, les agradezco por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido”

También dijo que aunque le duele su partida, sabe que Fernando luchó hasta el final y quisiera que siguieran adelante para continuar honrando su legado.

“Luchó hasta el último momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, feliz y en paz, eso es lo más importante. Él hubiera querido que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos que me diera chance de llorarle, llorarle todos los momentos, necesito llorar y después honraré tu vida y seguiré con tu legado”

Además recordó un bello momento en el que le confirmó que ella era el amor de su vida antes de partir:

“Me dijo: ‘Eres a la única mujer a la que me he declarado porque todas las demás se me habían declarado’. No sabes lo feliz que me puso eso y ahorita que estaba en terapia (intensiva) me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije? Sigues siendo eso, la única’ y él seguirá siendo el único en mi corazón”

Por su parte Anna declaró que ella le correspondía con el amor que compartieron por años y sabe que ese amor lo hizo fuerte, porque el conductor nunca se rindió y siempre le enseñó a amar y seguir adelante.