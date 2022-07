Antes de su muerte, hijos de Fernando del Solar se despidieron con emotivo regalo

Los hijos de Fernando del Solar, Luciano y Paolo lamentablemente no pudieron despedirse de él en sus últimos minutos de vida, sin embargo tuvieron la oportunidad de darle un último regalo que el conductor se llevó consigo hasta la muerte. Ingrid Coronado, reveló cuál fue el emotivo objeto con el que Fernando fue cremado a petición de su familia.

Fernando del Solar: sus hijos se despidieron por medio de una carta

Primero fue la viuda de Fernando, Ana Ferro, quien reveló que sus hijos no pudieron estar presentes en los últimos momentos de vida de su padre y más tarde un amigo cercano al conductor reveló que los niños le habían dado el último adiós por medio de una carta.

En una entrevista con Ventaneando, declaró:

“Vino Ingrid muy temprano, y gracias a Dios los niños pudieron entregarle una carta y cerrar de alguna manera con el gran papá que tuvieron”.

Ingrid Coronado compartió en su programa de radio ‘Conectadas’ que por recomendación de su tanatóloga, sus hijos le hicieron una carta de despedida a su padre.

“Esto de las cartas me lo sugirió a mí la tanatóloga, que mis niños escribieran una carta a su papá”

La conductora también preguntó a la especialista si era necesario que estuvieran presentes en el velorio y que vieran el cuerpo de su padre, a lo que la tanatóloga dijo que no era necesario.

“Ella me dijo que no era necesario que lo vieran, que era mejor que les dijera que lo recordaran en vida”

Además compartió algunos de los consejos que recibió para ayudar a sus hijos a lidiar con el duelo por perder a su padre.

“Pero que sí era importante que fueran a ver la caja, para que eso les ayudara a que les ‘cayera el veinte’ de que efectivamente su papá murió, que no se quedaran con la ilusión de que a lo mejor no era cierto. Y entregamos estas cartas”

Las cartas de sus hijos fueron cremadas junto con el conductor para que lo acompañaran de manera simbólica.

“Pedimos que lo cremaran con las cartas de mis niños y fue algo realmente sanador. Siento que sí les ayudó un poco a que empiecen a hacer consciencia de que esto está sucediendo y es una realidad por muy dolorosa que sea”

Por su parte Anna Ferro compartió cómo vivió los últimos momentos de Fernando del Solar.

A pesar de los momentos dolorosos en los que se encuentra, la viuda de Fernando se ha tomado el tiempo de agradecer al público y amigos por su apoyo. Por esta razón, sostuvo una plática con el programa ‘Venga la alegría’ en la cual habló sobre cómo vivió los últimos momentos de su esposo.

Muy conmovida, primero agradeció al público por su amor a Fernando:

“Les agradezco mucho a todos por la llamada, vi cadenas de oraciones y es un dolor que no es explicable, se te desgarra el alma y es un dolor que no puedes entender. Gracias a ustedes y a todo el público. (Venga la Alegría) Era un programa que a él le encantaba, les agradezco por este homenaje tan hermoso que le están haciendo y a la gente no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones porque eso es lo que él hubiera querido”

También dijo que aunque le duele su partida, sabe que Fernando luchó hasta el final y quisiera que siguieran adelante para continuar honrando su legado.