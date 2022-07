“Parece hombre”: Internet insiste en criticar a Lucerito Mijares sin importar el talento que desborda

Lucerito Mijares sin duda está viviendo su mejor momento ahora que se ha presentado al lado de Lucero y Mijares en la gira “Hasta que se nos hizo”. La joven ya ha demostrado que tiene todo para triunfar sin embargo, el Internet ha sido muy cruel con ella.

Y es que más allá de enfocarse en su talento y aplaudir lo mucho que ha crecido como artista, sólo se han dedicado a criticar su físico.

La adolescente fue captada divirtiéndose sobre el escenario junto a su madre, bailando e imitando sus movimientos. Mientras que algunos aplaudieron su gran carisma y desenvolvimiento escénico, otros llenaron las redes sociales de comentarios crueles.

Lucerito Mijares sorprende al bailar igual que su mamá Lucero pic.twitter.com/DaWaCeedR1 — Lo + viral (@VideosVirales69) July 5, 2022

“Te diré es simpática pero le falta la belleza de su madre no debemos compararla ella debe brillar sola y no trabajar con su mamá y no decir !!hija de Lucero!!!! Ella es Lucero solo así brillará es linda ella”. “Parece hombre jajaja”. “Pensé que era Mijares vestido de mujer”. “Yo no entiendo el afan de hacer estrella a una niña sin carisma sin talento y con poca autoestima”. “Está muy fea su hija nada que ver con su mamá”, se lee.

Por fortuna hay quienes han salido en su defensa, pidiendo que la dejen en paz.

“Sinceramente que objetivo tenemos de criticar a una chava que apenas empieza , de verdad analicen con bondad es su hija @LuceroMexico y los hijos son sagrados !!! Que orgullo para los padres ver cómo despunta poco a poco !! Mostremos amor y respeto por prójimo”, escribió una usuaria. “Una Artista nace y va evolucionando con el tiempo, si tan solo se tomará el tiempo de escucharla, verla y no hablar tanta paja de una niña que apenas está comenzando”, comentó otra.

Lucerito es una artista que está creciendo y desborda talento. Ella misma ha dicho que su pasión es la música y que se siente cómoda con su estilo.

Lucerito Mijares Foto: Instagram @luceromijaresoficial

Si bien sus padres son dos de las figuras más queridas del espectáculo mexican, Lucerito ha acaparado la atención por la potencia de su voz.

La adolescente de 17 años comenzó a abrirse camino en el espectáculo en 2019, cuando apareció cantando al lado de su papá, Manuel Mijares, en un video para redes sociales. Los seguidores del cantante quedaron atónitos ante el talento de “La Beba”, como le dicen de cariño y aseguraron que tendría “un futuro brillante en la música”.

Gracias a su gran dedicación y entrega a la música, Lucerito ya ha grabado varios éxitos junto a sus padres como “Vencer al Amor”, “Gloria a ti” y una versión de “El privilegio de amar” y poco a poco ha aprendido a desenvolverse frente a grandes audiencias.

El problema está en que la sociedad espera que las mujeres sigan estándares de belleza específicos para gustar. La joven ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por su imagen ya que algunos consideran que “debería arreglarse mejor”. Sin embargo, ella ha aprendido a ignorarlos y que su objetivo es seguir creciendo y disfrutar el momento.