Lucero y Mijares revelan cómo es ser exesposos y vecinos: dan lección de madurez

Hace 10 años que se acabó el amor entre Lucero y Mijares, pero la relación de amigos entre ambos sigue igual de fuerte que el primer día, algo a lo que seguramente ayudó el ser vecinos.

Aunque a muchos les pueda parecer extraño, esta expareja decidió que era lo más sano para mantener la unidad familiar y hacer la transición más amigable para José Manuel y Lucero, sus hijos de 19 y 16 años, respectivamente.

Ahora, esa cercanía la han trasladado al programa de televisión El Retador, en el que ambos ejercen como jurados, por lo que han tenido la oportunidad de conversar sobre su especial vínculo.

La expareja está compartiendo en el programa El Retador.- Instagram @lucerolovers.

“Es muy a gusto (compartir en el show), tenemos una muy buena relación, incluso hace unos meses hicimos un concierto streaming en la casa. Somos vecinos y siempre nos hemos llevado bien”, reveló el cantante a TVyNovelas, citado por Hola.

“Sí, es muy buena vecina, nunca molesta. No hace fiestas ni nada de eso”, dijo entre risas el intérprete de No hace falta.

Pero además de Lucero y Mijares, sus hijos también están encantados de que pocos metros los separen

“Los niños están felices ahí, de uno a otro, de elevador a elevador lo que hay son 20 pasos”, explicó el mexicano de 63 años, quien aclaró que aunque actualmente la convivencia sea más fácil, la separación sí fue complicada para todos.

La expareja tenía a sus hijos pequeños en aquel entonces.- Instagram @lovelylucero.

Por esa razón, él intentó simplificar el panorama haciéndole a propuesta Lucero, a la que inmediatamente le pareció muy bien la idea de Mijares.

“Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, confesó.

