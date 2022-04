A más de una década separados, revelan la verdad detrás del divorcio de Lucero y Mijares

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating.

Aunque se divorciaron hace 15 años, ambos continuaron trabajando en forjar una buena relación tanto por cuestiones de trabajo como por el bienestar de sus hijos.

Fue en 2010 cuando comenzaron a surgir los rumores de que se separarían y aunque ellos lo negaron, en marzo de 2011 firmaron el divorcio.

Lucero y Mijares boda

Mucho se dijo al respecto, como que todo había sido planeado para crearse una imagen y fortalecer sus carreras, pues ambos eran muy cotizados en aquel entonces. También se habló de que entre ellos no había amor.

Aunque ellos no han querido hablar del tema, poco a poco han salido cosas a la luz, y es que de acuerdo con declaraciones de Mijares, su divorcio se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y casi no se veían por lo que poco a poco su relación cambió.

Lucero y Mijares Cuartoscuro

Esto fue de mutuo acuerdo lo cual los ayudó a mantener una buena relación. Con el paso de los años han demostrado lo importante que es actuar con madurez y cerrar ciclos sin reconres.

Desde que su hija Lucerito comenzó su carrera artística, ambos han estado más cerca que nunca, guiándola en nuevos proyectos y cuidándola en la industria.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares ofrecieron un soncierto llamado "Siempre amigos" al lado de sus hijos

El que ambos estén en el mismo medio también ha hecho que mantengan un lazo profesional, tanto que siempre han habaldo de hacer colaboraciones. “Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente…Cuando canto en el show la canción del Privilegio de Amar, que grabamos hace tantos años, siempre pienso en eso…”, dijo lucero en una entrevista.

La cantante ha reiterado en varias ocasiones que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario.

“El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto. No se ha dado en este momento pero estaría buenísimo…”, dijo la llamada Novia de América.

Los cantantes hicieron su vida por separado pero decidieron que vivir cerca sería lo mejor para que sus hijos puedan seguir compartiendo con el otro sin tener que recorrer largas distancias o esperar días a verse.

“Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, confesó.