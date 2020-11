Las críticas a la hija de Lucero demuestran que nos urge deshacernos de los prejuicios

Lucero y Mijares son dos de las figuras más queridas del espectáculo mexicano no sólo por su gran talento y entrega en el escenario, sino porque además son muy carismáticos. Pero mientras que ellos siempre han sido un foco de atención, es ahora su hija Lucerito quien está acaparando miradas.

Conocida como 'La Beba', Lucero Mijares ha sorprendido por el talento vocal que heredó de sus padres. A sus 15 años ya se ha ganado el cariño del público pues aseguran, es la mezcla perfecta del talento de Lucero y Mijares.

Recientemente Lucero ofreció un show virtual para tener un acercamiento a sus fan, aunque fuera por medio de la pantalla como han hecho otros artistas en tiempos de pandemia.

La gran sorpresa de la noche fue justamente Lucerito, quien hizo su entrada triunfal para cantar por primera vez al lado de su madre el tema "Gloria a ti".

“Ella es para mí la gran sorpresa de esta noche, ella no se ha lanzado profesionalmente, ni es cantante, ni está buscando todavía un lugar en este mundo de la música, pero es que trae la música en el corazón y el alma y simplemente queremos cantar juntas, yo quiero presentarles de una manera muy especial con esa luz que tiene, a mi llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz, ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”, dijo Lucero.

La presentación fue por demás espectacular y "la Beba" dejó más que claro que tiene todo para triunfar en el mundo de la música.

"No sé cómo hiciste para contener las lágrimas…esa voz de tu nena, lo transporta a uno a otra dimensión", "lo mejor de la noche fue este dueto, esa canción les quedó perfecta", tu hija es admirable, tan chiquita y desborda todo ese talento", "cuánto talento y complicidad entre ambas, un regalo para todo el público escucharlas", fueron los comentarios que destacaron el increíble momento.

Aunque los halagos y los buenos deseos llovieron en redes sociales no faltaron los comentarios fuera de lugar de quienes critican su aspecto o que la comparan con otras cantantes adolescentes adolescentes del momento como Ángela Aguilar.

"Lucero aconseja a tu jovencita canta muy lindo pero le falta un buen diseño de imagen xq pareciera que no te importa mucho como luce", "La hija de lucero es Mijares con peluca, no mamen se ve hasta más vieja que la misma Lucero", "Si Lucero es guapísima y Mijares no es feo, por qué la hija les salió tan fea?", comentaron algunos usuarios.

Lucero y Lucero Mijares en el pop live; a thread ✨ pic.twitter.com/N6LYT7SioT — 𝑱𝒉𝒂𝒏𝒆𝒕ˡᵘᶜᵉʳⁱᵗᵒ ⁿᶠᵗᶠ🥖 (@Jhanet_Mtz) November 1, 2020

Lucerito ha crecido como una niña común. Durante años, sus padres optaron por darle a ella y asu hermano una vida normal fuera de los reflectores y poco a poco ambos han decidido ir dándose a conocer por sus propios talentos.

En tan sólo un año, la Beba ha dejado a todos boquiabiertos, demostrando que nació con un don para la música. Muchos incluso aseguran que podría superar a sus famosos padres si sigue preparándose. ¡Pocas veces se ve a alguien con ese talento!

Sin embargo, nada de eso parece importar pues para algunos, su imagen física es lo único que destaca. Que si luce desaliñada, que si no se maquilla, que si no se peina, que si camina encorvada, que si no está delgada; todos son comentarios recurrentes en las redes sociales y todos demuestran que estamos llenos de prejuicios.

Nuestra belleza ha estado condicionada por un sin fin de reglas y estereotipos pero es momento de romper con eso.

La imagen de Lucerito, ni de ninguna mujer es algo debería importarnos. Todas tenemos derecho a vestirnos o arreglarnos como queramos, sin importar nuestro peso o medidas. Nadie quiere opiniones no solicitadas y menos cuando están llenas de ofensas y agresiones machistas que insisten en "enseñarnos" cómo debemos ser para ser aceptadas. Concentrémonos en el talento, en el carisma, en los buenos corazones y aprendamos que la belleza no es cumplir con lo que se impone en un manual. Basta de tantos prejuicios, complejos y odio hacia el cuerpo femenino.

Más de este tema

Mijares presume el éxito del poderoso dueto que hizo con su hija

Lucero habla sobre el futuro musical de su hija menor

Lucero muestra con orgullo su celulitis y nos pide aceptarnos tal y como somos

Te recomendamos en video