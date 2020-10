Lucero muestra con orgullo su celulitis y nos pide aceptarnos tal y como somos

Afortunadamente, cada vez se suman más celebridades a demostrarnos que tenemos derecho a tener signos de nuestra edad en el cuerpo y no avergonzarnos por ello. La carismática actriz y cantante Lucero acaba de posar con un mini vestido rojo. En él deja ver con orgullo sus celulitis en las piernas y nos da una lección de amor propio.

Los estereotipos y las normas de la sociedad para las mujeres están cambiando. La presión social por tener un cuerpo perfecto o el “¿qué será de nosotras cuando cumplamos 50” poco a poco son problemas que se van disolviendo.

Lucero es llamada “La novia de América”. Su belleza es indudable y nos ha cautivado desde que era apenas una niña. Podemos creer que es perfecta. No obstante, ella nos demostró que su cuerpo pasa por las mismas situaciones que el nuestro y que no es motivo de complejos.

Las celulitis de Lucero y su mensaje a las mujeres

Lucero participó en un evento público y lució un hermoso mini vestido rojo escotado con líneas verticales rosadas en las que se dejan ver las celulitis en sus piernas. Muchas se preguntarán cómo una mujer de 51 años se deja ver con un atuendo tan pequeño. Pero la artista dio una muestra de orgullo propio y nos invitó a reflexionar.

“La belleza de una mujer no viene dada por cómo luce físicamente, sino por la energía y la pasión que proyecta”, fue lo que dijo la famosa con respecto a la poderosa imagen.

Lucero compartió la reflexión junto a su foto en una historia de Instagram. En esta red cuenta con 3 millones de seguidores. Su fanaticada constantemente le da muestras del amor que se ha ganado y la llenan de halagos y mensajes de apoyo en cada uno de sus proyectos.

Lucero dejó ver sus celulitis en sus piernas con orgullo y seguridad.

Las piernas con celulitis también son hermosas

Las celulitis en las piernas de Lucero solo nos indican que también son hermosas. Esto, sin duda, cuando se convierten en un símbolo de autoestima y reflejan la seguridad de una mujer.

La artista es muy sincera y suele mostrarse tal cual es en las redes sociales. Esto cautiva a cualquiera. Ha sido una mujer de lucha indetenible que, desde que era una niña, nos enamoró con su carisma y su talento para la actuación y el canto.

Ahora, que ya pasó los 50 años de edad, la celebridad sigue siendo ejemplo de constancia y disciplina. Su belleza no se ha opacado con la edad, sino todo lo contrario. Nos da la fortaleza de que hasta una reconocida artista puede tener los signos de la edad en su cuerpo y no por ello sentirse menos mujer o menos hermosa.

Las celebridades no siempre tienen que ser perfectas

Aunque la imagen de Lucero, elegante y segura, con su mini vestido estuvo disponible solo unas horas, los fanáticos no dudaron en retomarla y reproducirla.

Estamos acostumbradas a creer que las celebridades tienen que lucir un cuerpo perfecto y la artista nos da muestras de que la mayor perfección de una mujer es la luz que irradia con su personalidad y estilo.



Los seguidores le agradecen que siempre sea un ejemplo a seguir. Muchas veces las celebridades muestran imágenes cuidadas que no son reales, tan solo para lucir lo que consideran la “perfección”. La imagen de la actriz y cantante con sus celulitis se convirtió en una inspiración para muchas mujeres que están inconformes con su cuerpo o tienen problemas de autoestima ¡Bravo Lucero!

