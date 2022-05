“Tenemos un pacto”: Así es como Lucero y Mijares lograron una amistad tras años divorciados

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. A pesar de llevar más de una década separados, ellos se han mantenido cercanos, no sólo por el bien de sus hijos sino porque ambos trabajan en la mismaindustria.

Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Se casaron en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México y Silvia Pinal fungió como la conductora del enlace que fue televisado en cadena nacional.

Los cantantes eran una de las parejas más estables del espectáculo, el 4 de marzo de 2011 anunciaron mediante un comunicado de prensa que se separarían.

5 lecciones de un divorcio amistoso que nos enseñan Lucero y Mijares

De acuerdo con declaraciones de Mijares, su divorcio se debió a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y casi no se veían por lo que poco a poco su relación cambió.

A pesar de los rumores de un supuesto “arreglo” y que todo había sido “una farsa, ellos siempre han dejado claro que su amor siempre fue sincero y que a la fecha se tienen mucho cariño.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares ofrecieron un soncierto llamado "Siempre amigos" al lado de sus hijos

La hija de Lucero y Mijares da una lección sobre lo mucho que le gusta su imagen física

En los últimos años, ellos han estado más juntos que nunca pues han estado pendientes de su hija Lucerito, quien desde 2019 comenzó a forjar su carrera en la industria musical.

Y mientras que la joven ha tenido la oportunidad de tener presentaciones con cada uno por separado, Lucero y Mijares se dieron cuenta de que podían tener también presentaciones juntos. Fue así como en 2020 cantaron junto a sus hijos en el concierto virtual Siempre amigos.

“Lo nombramos ‘Siempre amigos’ porque es genuino, tenemos un pacto de amistad y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, sólo respeto y un profundo cariño entre nosotros”.

Ahora, los cantantes se encuentran de gira con “Hasta que se nos hizo”, show que según han dicho, querían hacer desde mucho tiempo.

En entrevista exclusiva con Quién, Lucero dijo que no tienen nada que “recriminarle” a Mijares y que tampoco siente ningún rencor. Además, dejó claro que se preocupa por él pues “es el padre de sus hijos”.

Lucero dió una lección sobre recordar los buenos momentos y no arrepentirse tras un divorcio

La cantante ha reiterado en varias ocasiones que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario.

“Es que somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja”, dijo en la entrevista.

Cuando el matrimonio no va bien. hay más interacciones negativas que positivas y eso termina por afectar la salud mental de ambos, entonces no hay razones sanas para quedarse.

Hay innumerables razones por las que sucede un divorcio pero esto no significa que debas desearle mal al otro. Especialmente cuando hijos de por medio, no hay nada más valioso que no hablar mal de la ex pareja frente a ellos.