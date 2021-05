5 lecciones de un divorcio amistoso que nos enseñan Lucero y Mijares

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. Su boda fue uno de los eventos más mediáticos en 1997, con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating. Aunque se divorciaron 14 años después, ambos continuaron trabajando en llevar una buena relación no sólo por cuestiones de trabajo sino por sus hijos.

Con el paso de los años han demostrado ser buenos amigos, dejando claro que siempre es posible cerrar ciclos sin rencores.

Recientemente los cantantes se presentaron juntos en un concierto virtual llamado “Siempre amigos” en el que actuaron al lado de sus dos hijos por primera vez.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

Un divorcio en buenos términos es posible y Lucero y Mijares nos ha dado las lecciones más importantes detrás de ello.

Un buen divorcio es mejor que un mal matrimonio

Lucero y Mijares al ser figuras mediáticas, tenían los ojos de todos encima pero ellos no se dejaron llevar por la presión de tener que estar juntos como pareja.

Tantas parejas creen que pueden mantenerse con la fachada de una buena relación y que esto de alguna manera puede hacer que las cosas funcionen pero no es así. Cuando el matrimonio no va bien. hay más interacciones negativas que positivas y eso termina por afectar la salud mental de ambos, entonces, ¿para qué quedarse?

Unidos por los hijos

Los hijos jamás deben ser una razón para quedarte en una relación que no funciona pero una parte esencial de un divorcio amistoso es llevar el juego en paz. Lo que más necesitan es un hogar armonioso y no hay mejor forma de lograrlo que mostrando diplomacia. Sean un equipo parental fuerte para que resuelvan sus inquietudes, los impulsen a seguir adelante y los guíen.

La importancia de un diálogo colaborativo y la toma de decisiones compartida.

La mayoría de las parejas que se divorcian lo llevan con las mismas estrategias equivocadas que arruinaron su matrimonio. Ambos deben aprender a usar las habilidades que faltaron en su relación matrimonial si desean que el proceso de resolución de divorcio siga siendo cooperativo. Lucero y Mijares han sabido llegar a un acuerdo sobre el hecho de que su hija quiere cantar.

Ambos coincide que a pesar del éxito que está teniendo Lucerito, todavía no ha sido su debut oficial pues primero tiene que terminar la escuela.

Respeto por el otro

Hay innumerables razones por las que sucede un divorcio pero esto no significa que debas desearle mal al otro. Especialmente cuando hijos de por medio, no hay nada más valioso que no hablar mal de la ex pareja frente a ellos.

Para un divorcio amistoso es necesario colaborar eficazmente, respetar al otro y ser razonables en sus negociaciones. Eviten culpar o señalar con el dedo. En esencia, un divorcio pacífico es un divorcio amoroso y eso no implica que tengan que forzar una amistad.

Valora el presente

El divorcio puede ser doloroso pero te enseña a disfrutar y valorar el presente. El tiempo con los hijos se vuelve aún más preciado pues te enfocas en ellos en lugar de estar pasándola mal por tu pareja. Lucero y Mijares han disfrutado más que nunca el tiempo con sus hijos incluyéndolos en sus proyectos.

