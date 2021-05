Lucero y su hija se dejan ver sin una sola gota de maquillaje y sorprenden con su belleza

A sus 16 años, Lucero Mijares está conquistando el mundo con su carisma y gran voz.

La adolescente ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses y es que poco a poco está abriéndose paso en la industria musical como sus famosos padres.

Recientemente Lucerito enamoró a los fans al aparecer en una Historia de Instagram junto a su madre, sin una gota de maquillaje y mostrando su belleza natural pero sobretodo el gran parecido que tienen.

A través de su cuenta de Instagram, la joven invitó a sus seguidores a sintonizar la transmisión de la obra de teatro “Te quiero hasta la luna”.

“No se pierdan el streaming de ‘Te quiero hasta la luna’ este viernes, sábado y domingo con mi adorado Mario Sepúlveda”, dice Lucerito y Lucero agrega: “Está súper linda super dulce y les va a gustar muchísimo, gran obra de teatro, gran puesta”

La hija menor de Lucero y Mijares siempre ha mostrado muy natural y aunque ha sido criticada por “no arreglarse”, ella ha dejado claro que le gusta la imagen que tiene.

La cantante abrió sus redes sociales hace unos meses y desde entonces se ha mantenido activa a través de divertidos videos de su día a día. En una de sus transmisiones reveló lo mucho que le gusta su cabello rizado y que no piensa alaciárselo como todos le dicen.

Además de que muchos le aplaudieron esa perspectiva sobre su imagen, la Lucerito enamoró con su gran elocuencia y sentido del humor.

Tras recibir comentarios de lo mucho que se parece a su madre en cuando a su forma de expresarse y de gesticular, la cantante hizo su propio video imitándola.

A pesar de estar separados, Lucero y Mijares siempre han sido un gran equipo para cuidar a sus hijos y ahora que Lucerito está comenzando su carrera artística, han estado con ella en todo el proceso.

Fue en 2019 cuando Mijares lanzó un video musical cantando “Vencer al Amor” junto a Lucerito, dejando a todos boquiabiertos.

En 2020 la joven compartió escenario con su madre en dos ocasiones: la primera fue para interpretar el tema “Gloria a ti” y la segunda para rendirle homenaje a la Vírgen de Guadalupe. Con Mijares hizo una poderosa versión de “El privilegio de amar” en un especial navideño.

Eso sí, ambos coinciden con que a pesar del éxito que está teniendo su hija, todavía no ha sido su debut oficial pues primero tiene que terminar la escuela.

Lucero reveló para la revista People que aún no tiene muy claro si su hija quiere desarrollarse en el escenario pero que decida lo que decida, la apoyará.

“No sé que voy a estudiar, Es que según yo en este momento algo relacionado con música obvio, lo que sea. No voy a estudiar medicina porque la verdad no me gusta mucho, pero la mente no da para tanto, de milagro en educación física tengo siete, o sea es terrible. Algo relacionado con la música”, afirmó la joven hace unas semanas en un video de Youtube.