Lucero y Mijares nos han enseñado a cerrar capítulos sin rencores

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. Ha pasado casi una década desde que ambos decidieron tomar caminos separados pero con el paso de los años han forjado una relación de amistad con la cual nos dejan claro que siempre es posible cerrar ciclos sin rencores.

Y es que más allá de las diferencias que los llevaron a separarse, Lucero y Mijares han tratado de cuidar su imagen, además de buscar el bienestar de sus hijos Lucerito y José Manuel.

Recientemente la cantante llamó la atención de todos al publicar un mensaje para Mijares por el día de su cumpleaños.

"Feliz cumple @MijaresOficial! Que siempre vivas rodeado de amor y felicidad, que celebres tu día con salud completa y que así sea diario. Abrazo y besos para ti, bendiciones y lo mejor de la vida Manuelito!", escribió. Miares compartió el mensaje en sus redes sociales y agradeció el gesto: "Mil gracias por acordarte Lucerito! te mando muchos besos con mucho cariño".

De inmediato, los encabezados de espectáculos y fans en redes sociales señalaron que aquello era prueba de que no se habían superado o que la "llama del amor" seguía encendida después de tantos años.

Y aunque su relación siempre fue muy soñada por los fans, lo único que esto deja claro es la cordialidad y el respeto que existe entre ambos, la cual han demostrado en varias ocasiones.

En los últimos meses ambos han estado muy de cerca pues están apoyando los primeros pasos de su hija Lucerito en la música. En noviembre, Lucero sorprendió con un dueto sorpresa junto a ella, durante uno de sus shows virtuales y por supuesto Mijares fue el primero en aplaudirles. Del mismo modo cuando ambas se presentaron ante la Virgen de Guadalupe el pasado 12 de diciembre. En Navidad, Mijares ofreció un concierto virtual en el que participó su hija y del mismo modo, Lucero no dejó de mostrar su apoyo.

"Muy emocionado viendo a lucerito y @luceromexico en las mañanitas a nuestra adorada virgencita de guadalupe. Muchas felicidades a todas las lupitas en su santo", escribió el intérprete en la publicación.

View this post on Instagram

El que ambos estén en el mismo medio también ha hecho que mantengan un lazo profesional, tanto que ninguno descarta hacer una colaboración. “Nunca lo descartaría, la verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente…Cuando canto en el show la canción del Privilegio de Amar, que grabamos hace tantos años, siempre pienso en eso…”, dijo lucero en una entrevista.

“El que nosotros ya no sigamos casados no quiere decir que como artistas no podamos compartir el escenario o algún dueto. No se ha dado en este momento pero estaría buenísimo…”, dijo la llamada Novia de América.