La foto de Lucero que demuestra que sigue siendo una belleza natural a sus 51 años

Lucero es sin duda una de las mujeres más bellas del espectáculo mexicano. Durante muchos años se ha posicionado como cantante,, actriz, presentadora de televisión y empresaria gracias a su talento y carisma.

Comenzó su carrera cuando tenía 10 años, en programas de variedad de televisión como Alegrías de mediodía y Chiquilladas. Se convirtió en la anfitriona de los concursos de canto infantil Juguemos a cantar y América ésta es tu canción.

A pesar de que se ha dicho mucho de su físico, la intérprete ha dejado muy claro que no importa el paso de los años, ella sigue viéndose hermosa, siempre con una gran sonrisa y una escultural figura.

Recientemente compartió una fotografía con la que despertó la nostalgia de sus años como "Chispita" pero sobretodo, con la que dejó claro que su belleza siempre ha sido natural.

"Chequen la fotito #TBT que me prestaron los Reyes Magos, ustedes se acuerdan del juguete favorito que les trajeron? 👧🏼🚗🛴Yo siií, era una muñequita que se llamaba Lagrimitas y lloraba con lágrimas de verdad! 🤩 #Lucerito", escribió en la descripción de la foto,

"Chispitaaaaa!!😍😍 siempre hermosaaaaaaaaa! Te amo! ❤️❤️❤️". "Sigues siendo una muñeca hermosa y angelical ❤️ ¡Te amo!". "Bonita desde siempre 😍, soy fan de tu nariz tan perfecta, btw.❤️". "Quien diga que te cambiaste toda no te conoce, ¡estás igualita desde niña!". "Tú siempre has tenido esa sonrisa encantadora, tienes las mismas facciones desde niña". "cómo me encantan esas fotos ,siempre con la misma sonrisa que transmite tanto amor y luz ✨✨", fueron los comentarios que plasmaron en la publicación.

Ahora que Lucero tiene 51 años,ha demostrado que no hay que temerle a la edad ni dejarnos llevar por la presión social sobre que envejecer es "caducar".

Las mujeres siempre hemos estado atadas a los estándares de belleza que la sociedad nos impone. Desde muy pequeñas se nos enseña que siempre debemos vernos perfectas, maquilladas y con la piel suave y tersa. Crecemos pensando que llegar a cierta edad es igual a comenzar a ser "menos deseables" o que si no hemos alcanzado ciertos objetivos como casarnos o tener hijos, "fracasamos" como mujeres.

No hay nada más importante que la opinión que una tiene sobre una misma y Lucero siempre ha transmitido ese amor que se tiene.

Mientras seas feliz, ¡qué el mundo gire! Las mujeres podemos ser hermosas y felices a cualquier edad. Envejecer no debería ser una condena.

Por supuesto, llega un momento en el que las arrugas y las manchas aparecen después de todo, son cambios completamente normales por el paso del tiempo pero ¿realmente debería importar tanto?

Es momento de dejar de vivir presionadas por cumplir con los estándares de belleza que la sociedad nos impone. Es momento de dejar de creer que cuando llegamos a cierta edad dejamos de ser hermosas o deseables. Hoy más que nunca, debemos aprender a aceptar los cambios en nuestro cuerpo y ver todas esas marcas como un símbolo de los buenos recuerdos que vamos acumulando.

Más de este tema

La conexión de Lucero y su hija con la que han conquistado a todos

Lucero habla sobre el futuro musical de su hija menor

El talento de la hija de Lucero y Mijares que merece una ovación de pie

Te recomendamos en video