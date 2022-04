Lucero dió una lección sobre recordar los buenos momentos y no arrepentirse tras un divorcio

Lucero y Mijares siempre han sido de las figuras más queridas del espectáculo por su gran talento y carisma. A finales de los noventa se convirtieron en una de las parejas más asediadas y estables del espectáculo, tanto que incluso tuvieron una boda masiva con 700 invitados y una cifra histórica de 52 puntos de rating en televisión.

Aunque se divorciaron 14 años después, ambos continuaron trabajando en llevar una buena relación no sólo por cuestiones de trabajo sino por sus hijos.

Con el paso de los años han demostrado ser buenos amigos, dejando claro que siempre es posible cerrar ciclos sin rencores.

Desde que su hija Lucerito inició su carrera en 2019, ambos han estado más cerca que nunca, apoyándola y acompañándola en sus presentaciones. A lo largo de la pandemia, los cantantes se dedicaron a hacer shows en conjunto, invitando a sus hijos a participar como familia.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares ofrecieron un soncierto llamado "Siempre amigos" al lado de sus hijos

En mayo de 2021 se presentaron juntos en un concierto virtual llamado Siempre amigos con el que dejaron claro que estaban más que dispuestos a seguir actuando juntos en el escenario.

“Nos queremos mucho, la verdad, y aparte lo más importante que entre los dos tenemos a nuestros hijos”, declaró el intérprete de Baño de Mujeres durante un encuentro con la prensa, en febrero de 2020.

También tuvieron una presentación juntos en Acapulco como parte de los festejos de Fin de Año, así como una participación en el Teletón y el programa “El Retador”.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares se han mantenido juntos para apoyar a su hija

Ahora que la cantante se dejó ver en el estreno de la obra “Te amo, eres perfecto” que protagoniza la actriz Chantal Andere, los medios la cuestionaron sobre su relación con Manuel Mijares, dejando a todos sorprendidos con sus respuestas.

Lucero dejó claro que no regresaría con él y que no hay ningún romance per que tampoco hay renconres. “¿Cuál romance? Yo creo que ya es un chisme muy aplaudido eso, ya no, ya no”.

Y es que también en estos días, la cantante recordó cómo surgió el concepto de los conciertos que dieron juntos.

“Pensamos en escoger nuestros éxitos y canciones que nos gustaran del otro. A Manuel le fascina Tácticas de guerra y a mí Que nada nos separe, Uno entre mil y todo su repertorio. También incluimos los clásicos de otros artistas porque nos gustaban desde que estábamos casados, como De qué callada manera y Me alimento de ti. Queríamos agradar al público pero también pasarlo bien entre nosotros, que no se viera algo forzado”, reveló Lucero a Quien..

La intérprete de “Ya no” aseguró que entre ellos no hay rencores, algo de lo que todos deberíamos aprender para estar en paz y no en una guerra constante con el otro.

“Fue buena idea platicar cosas de nuestra vida y de anécdotas juntos, además de que fue divertido. A la gente le gustó porque aunque nos divorciamos hace 11 años, ahí están los recueros y no hay nada de qué arrepentirse”, resaltó.

Si algo demuestran ambos es que un divorcio en buenos términos es posible y que es lo mejor para la paz mental de todos, incluyendo de los hijos que tengan en común.

Los hijos jamás deben ser una razón para quedarte en una relación que no funciona pero una parte esencial de un divorcio amistoso es llevar el juego en paz. Lo que más necesitan es un hogar armonioso y no hay mejor forma de lograrlo que mostrando diplomacia. Sean un equipo parental fuerte para que resuelvan sus inquietudes, los impulsen a seguir adelante y los guíen.