Lucero habla de su novio y nos recuerda que no es necesario el matrimonio para que haya compromiso

Lucero y Michel Kuri La cantante aseveró que es feliz con su novio y no tienen planes de casarse.- Instagram

Muchos fanáticos de Lucero se preguntan cuándo la cantante va a comprometerse con Michel Kuri, su novio desde hace 10 años, tras el divorcio en 2011 de Manuel Mijares.

Sin embargo, la mexicana rompió el silencio sobre ese tema y aseveró que a ambos no les interesa unirse en matrimonio porque sin necesidad de pasar por el altar, sienten compromiso, fidelidad y por supuesto, mucho amor.

De acuerdo con Hola, la intérprete de Vete con ella y Llorar fue abordada por los medios de comunicación en el aeropuerto, donde expresó que no hay anillo ni proyecciones de boda, de momento.

“¡No hombre! No...”, dijo con la naturalidad que la caracteriza cuando le preguntaron si recibió la gran pregunta.

Más adelante, agregó que lo suyo con el empresario “es compromiso del alma, del corazón y demás”, desechando cualquier posibilidad de volver a darse el sí quiero, luego de pasar 14 años casada con Mijares.

Con estas breves palabras, Lucero zanjó el tema de cara al futuro y dejó claro que siguen igual de sólidos y enamorados que siempre, algo para lo que no es obligatorio casarse.

La historia de amor de Lucero y Michel Kuri

No obstante, no es la primera vez que la artista de 52 años habla sobre el tema. En el pasado ha indicado que “él es un hombre muy inteligente y me apoya mucho en todo lo que hago. Lo único que él hace es hacerme feliz y quererme”, dando muestras de su felicidad.

“Nos amamos sin compromiso, no tenemos hijos en común y no estamos casados, pero estamos juntos porque queremos, lo que nos hace permanecer juntos es el amor y el cariño que nos tenemos y ahora estamos más unidos que nunca”, aseveró en una entrevista con TV Notas.

“Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo. Cero celos, trauma, discusión, pelea o enojo, y no me gusta aclarar las mentiras, pero qué bueno que me lo preguntas en este momento para decir que estamos felices como siempre. Ya llevamos muchos años muy contentos”, finalizó.