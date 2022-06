Fans piden dejar de comparar entre sí a Lucero y a la nueva novia de Mijares

Luego de permanecer soltero por varios años, Manuel Mijares sorprendió con la noticia de que tiene una nueva novia. Se trata de la reconocida empresaria Pita de la Vega e hicieron su primer aparición pública durante la entrega de los Premios Heart que se celebraron en República Dominicana.

Este fue un momento muy importante para el cantante ya que reconocieron su impecable trayectoria en la música.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales sobre su relación, desfilar juntos y tan sonrientes por la alfombra de dicho evento habla de que están en un buen momento. Según Heraldo USA, los hijos de Mijares la aceptan respetuosamente, al igual que lo hacen con Michel Kuri, pareja de su mamá.

Eso sí, mientras se confirman más detalles de esta nueva relación, en redes sociales se ha desatado una lluvia de comentarios en los que comparan a Lucero con Pita de la Vega.

“Lucero siempre será la más guapa”. “Son del estilo pero ninguna supera la belleza y el porte de Lucero”. “Mijares consiguió una parecida a su ex pero me gusta más Lucero”. “Nada que ver con Lucero”. “Pita se ve una mujer con más porte que Lucero”, se lee en redes sociales.

Por supuesto, el cariño que los fans tienen hacia Lucero y Mijares ha hecho que los defiendan a capa y espada. Es por eso que en medio de la oleada de comparaciones, no dudaron en exigir que los dejaran ser felices con quien quieran y dejar de comparar a ambas mujeres.

“¿Pero por qué la comparación? Nadie se parece y que bien que el tiene novia. Felicidades que sean felices”. “Las comparativas no proceden,cada quien elige con quien esté agusto!!!”. “No hay comparación todas las mujeres somos bellas y cada quien tiene lo suyo”. “No hay porque comparar la una con la otra, cada una tiene su belleza natural, se mira muy bonita a la par de Mijares. Lo importante es que ellos sean felices y se quieran y respeten mutuamente”. “Él se merece una buena mujer y ella es linda. Cada una es bella a su estilo”. “Dejen de compararlas. La 1era es la mamá de sus hijos y ya ellos son buenos amigos, te lo mereces Mijares te veo en tu cara la felicidad”, expresaron algunos.

Mijares y Lucero han hecho sus vidas por separado, consiguiendo llevarse bien entre sí por el bien de sus hijos

El que ambos estén en el mismo medio también ha hecho que mantengan un lazo profesional, tanto que se han dedicado a seguir haciendo colaboraciones. “La verdad que siempre lo he dicho, es de mis cantantes favoritos, de toda la vida y yo creo que algún día podríamos cantar juntos nuevamente…Cuando canto en el show la canción del Privilegio de Amar, que grabamos hace tantos años, siempre pienso en eso…”, dijo lucero en una entrevista.

Lucero y Mijares Lucero y Mijares fueron una de las parejas más queridas y tras su divorcio continuaron como buenos amigos

La cantante ha reiterado en varias ocasiones que ante todo siempre está lo profesional por lo que asegura que el que estén divorciados no significa que no puedan compartir el escenario.

Además, ambos han estado más cerca que nunca para guiar a sus hijos, quienes han iniciado una carrera en la industria musical. Incluso llegaron a un acuerdo para vivir cerca del otro, de modo que puedan estar cerca de ellos.

“Cuando nos separamos (le dije): ‘Oye Lucerito, ¿no te importa que me cambie aquí al edificio de junto?’. Me dice: ‘No, no, no es que no me importe, te lo imploro’”, confesó.