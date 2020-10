4 ingredientes que debes evitar en tus mascarillas caseras para que no se dañe tu piel

Siempre es bueno considerar que hay ingredientes que debes evitar a toda costa, bien sea al momento de cocinar un rico platillo o para preparar una mascarilla casera que pueda brindarle beneficios a tu piel, porque no todas reaccionamos de la misma manera a ellos.

Lo cierto es que hay ciertos ingredientes caseros comunes para el cuidado de la piel que pueden causar más daño que bien, sin siquiera saberlo. De hecho, puede que en solitario funcionen de manera correcta pero combinado con otros componentes sea una receta para el desastre. Conozcamos algunos de ellos.

Ingredientes que debes evitar en tus mascarillas caseras para no dañar tu rostro

Limón

Según reseña el portal Allure, el limón sirve de maravilla para dejar la piel brillante, pero los expertos prefieren que te limites a usarlo en la cocina ya que es algo delicado de usar en la piel. "El limón es ácido y si se abusa de él puede quemar la piel, dejándola cruda y descolorida", dice Mona Gohara, una dermatóloga. Además, "si se usa en la piel expuesta al sol, puede causar una reacción de ampollas e hiperpigmentación", dice la dermatóloga Ava Shamban.

Pasta de dientes

Aunque es muy conocido el truco de usar pasta de dientes para tratar el acné debido a su triclosán antimicrobiano, los dermatólogos prefieren que limites su uso para lavar tus dientes en lugar de tratamientos para la piel por lo abrasivo que puede llegar a ser al tener contacto con tu rostro. "La pasta de dientes puede irritar o inflamar la piel", dice Gohara.

Vinagre

Algunas personas usan tónicos a base de vinagre, gracias a la acidez del ingrediente y las propiedades de equilibrio del pH, pero definitivamente no es un truco aprobado por dermatólogos de ninguna manera. "Me mantendría alejada del vinagre, independientemente de los beneficios", dice Shamban. "El olor es terrible para la piel y demasiado duradero", además de apuntar otros efectos más dañinos como despigmentación y quemaduras. Sin embargo, aquellos hechos a raíz de ingredientes naturales como el vinagre de manzana pueden tener una oportunidad.

Especias

Gohara advierte que la cúrcuma puede manchar la piel, sin embargo, esto no la convierte en un ingrediente prohibido. Shamban usa la cúrcuma y dice que ha estado haciendo su propia mascarilla casera con ella durante años, atribuyéndole bondades antiinflamatorias efectivas. La canela, por otro lado, debe evitarse por completo, según Shamban. "Ciertas especias pueden ser irritantes para algunas, así que manténte alejada o haz una prueba primero", explica.

Debido a que existen varios ingredientes que debes evitar, hacer una prueba es algo muy sensato de realizar, no solo con estos ingredientes sino con cualquiera que no hayas usado previamente para evitar que pueda afectar tu piel debido a una reacción alérgica que no conocías.

Simplemente aplica un poco de la mezcla de tu mascarilla casera en una pequeña zona de tu cuerpo que no esté tan expuesta, como el pliegue del codo, y espera a ver si reacciona de alguna manera. Si la respuesta es positiva entonces es seguro para tu rostro.

Según los dermatólogos, hacer tus propios productos para el cuidado de la piel en casa puede ser muy beneficioso para ella. Shamban dice que "adaptar productos caseros suele ser positivo, y el proceso de utilizar frutas y verduras de gran colorido también es una excelente manera de aliviar la mente y una distracción de nuestra situación actual".

Gohara está de acuerdo, pero advierte que existe cierto riesgo en juego y reiteró que hay ingredientes que debes evitar. "La gente no quiere ir a la tienda y quiere ahorrar, por lo que recurren a las mascarillas caseras para sus necesidades de cuidado de la piel", dice. "Esto puede funcionar o puede exacerbar el problema o inflamar la piel; aquí hay un poco de suerte involucrada".

Aunque algunos remedios pueden resultar beneficiosos para la piel, asegúrate de no tratarlos de la misma manera que un producto que compras en una tienda. "Nunca uses mascarillas caseras con demasiada frecuencia y nunca dejes estos productos puestos durante períodos de tiempo considerables", advierte Shamban.

Si estás buscando tratamiento para un problema grave de la piel, pregunta a tu dermatólogo o a tu proveedor de atención médica para ver quién brinda consultas virtuales.

