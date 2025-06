¿Irreconocible? Selena Gomez cambia radicalmente de look y asegura que “se arrepentirá”

Una vez más, Selena Gomez ha roto el internet con una aparición que ha causado furor, y es que, la famosa cantante se ha hecho un cambio de look que terminó por enamorar a sus fanáticos.

De esta forma, la actriz, de 32 años, vuelve a mostrar su estilo camaleónico, haciendo una declaración de moda en la que propone el corte shag como una de las tendencias de la segunda mitad del año.

Todo parece indicar que Selena Gomez estaría en medio de los preparativos de su boda, probando diferentes estilos hasta regalarle a sus fanáticos, el look nupcial de ensueño que tanto habían esperado.

Selena Gomez

Selena Gomez presume cambio radical de look

Han pasado algunos días desde que Selena Gomez hizo estallar el internet con su abrupta decisión de un cambio de look de tintes retro que recordó a las rebeldes decisiones de estilo por las que ha apostado Miley Cyrus.

En la imagen se puede ver a la actriz posando en una selfie, vistiendo una bata de baño y el cabello ligeramente húmedo, presumiendo su “nuevo corte de cabello”, que se trató de un shag-mullet fue uno de los más populares de los años 70, de un aspecto voluminoso, y desenfadado presumiendo algunas capas y un flequillo rebelde que enmarcaron su rostro:

Selena Gomez

“Lo haría, pero me arrepentiría, y luego me lo volvería a hacer, así que simplemente no lo haré #flequillo”, escribió la cantante para describir su nuevo look, que acumuló más de un millón de reacciones en redes sociales y un sinfín de comentarios sobre su refrescante corte.

Selena Gomez revela la verdad tras su cambio de look

El reciente cambio de look que se hizo Selena Gomez, fue difundido por el estilista Hung Vanngo, quien fue el que adelantó detalles sobre este nuevo corte de la fundadora de Rare Beauty, y es que, ocupó sus redes sociales para compartir una fotografía a modo de selfie junto a la exestrella Disney.

El maquillador de Selena Gomez, compartió la imagen con una edición en blanco y negro, a la que solo le sumó una descripción que mencionaba: “Nuevo cabello, ¿quién es?“.

Por otro lado, el cambio de look corrió a cargo de Orlando Pita, un reconocido estilista de origen cubano que ha trabajado con otras estrellas como Anne Hathaway, Julianne Moore y Lady Gaga, pero es preciso mencionar que no se trata de un corte permanente sino de una peluca, un hecho que aclaró Page Six.

Luego de que se aclarara que Selena Gomez no apostó por un cambio radical, la cantante volvió a compartir una fotografía, esta vez, a través de sus Instagram Stories, donde presumió su larga cabellera suelta y con un alaciado perfecto, aclarando lo que sucedió en respecto a su nuevo corte.

Selena Gomez

Vale mencionar que Selena Gomez se está preparando para su boda con Benny Blanco, misma que podría suceder en algún punto de este año, de las que no se han ofrecido mayores detalles, pero sí ha provocado la emoción de sus fanáticos por verla dar este paso en su relación.