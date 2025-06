“Su actitud ha cambiado”: Selena Gomez hace lo impensable con gesto por el que la tildan de “la más grosera”

Selena Gomez está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Su relación con Benny Blanco no sólo ha ido viento en popa sino que además ha dado pie a nuevos proyectos. A esto se suma el éxito de la tercera temporada de Only Murders in the Building, que continúa posicionándola como una de las estrellas más queridas en la televisión. Por si fuera poco, su regreso musical está más cerca que nunca, y esta vez de la mano de su prometido, con quien ha lanzado una colaboración que ha generado altísimas expectativas.

Sin embargo, ni siquiera el mejor momento profesional y personal la libra del ojo público o del juicio precipitado de las redes sociales.

El gesto viral que dividió opiniones

Hace unos días, un video grabado por un fotógrafo en Los Ángeles comenzó a circular en Instagram y otras plataformas. En la grabación, se ve a Selena saliendo de una locación mientras un fan se acerca a pedirle una foto. Ella, en lo que parece un gesto inesperado, voltea la cara y lo ignora por completo. De inmediato, los comentarios en redes comenzaron a arder:

“Qué mala actitud”, “Selena ha cambiado”, “No debería portarse así con los fans”, “La más grosera”.

Usuarios señalaron que la actitud de la artista distaba de la Selena dulce y cercana que siempre se ha mostrado con sus seguidores, e incluso la acusaron de creerse superior por su fama.

Pero como muchas veces sucede con videos virales, las apariencias engañan… y hay un contexto que cambió toda la historia.

La explicación detrás del gesto

Selena Gomez Selena Gomez es criticada por un gesto (Instagram)

El fotógrafo que compartió el video fue claro en la descripción de su publicación, revelando lo que realmente ocurrió:

“Es la primera vez que veo a Selena hacer un ‘sí’… y luego un ‘no’. 🙈 Ella siempre es súper dulce con los fans —usualmente le pide a seguridad que se relaje para que puedan tomarse una foto o conseguir un autógrafo. Esta vez, empezó a decir que sí, pero el fan señalaba una cámara profesional para la foto, así que tuvo que rechazar. Pero aquí está lo que la hace increíble: más tarde ese mismo día, buscó al fan y se aseguró de que pudiera tomarse su selfie con su teléfono. 🥰✨ Amo a Selena ❤️”, explicó el fotógrafo.

La razón detrás de su negativa fue una cuestión de seguridad y protocolo, ya que no siempre está permitido interactuar con cámaras profesionales sin previa autorización. Pero lejos de ignorar al fan por completo, Selena regresó más tarde, lo buscó y se aseguró de que tuviera su momento especial. Un gesto que, para muchos, demostró la verdadera calidad humana de la artista.

Selena, una artista que respeta a sus fans

Quienes leyeron la explicación no tardaron en cambiar el tono de los comentarios:

“Bien por Selena, ella es una verdadera artista”,“Muy dulce de su parte volver con el fan”,“Lo que sea, pero Selena también es un ser humano y tiene derecho a no querer fotos a cada rato”.

Lo cierto es que, lejos de ser “la más grosera”, Selena demostró empatía, sensibilidad y respeto por sus fans… incluso cuando nadie estaba grabando.