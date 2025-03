¡No solo Benny Blanco! El cambio ‘radical’ de Justin Bieber que le “agradecen” a Selena Gomez: “Recordó quién es”

Han pasado solo unos cuantos días desde que se estrenó el álbum ‘I Said I Love You First‘, de Selena Gomez y Benny Blanco, que cuenta con un total de 14 temas que plasman palabras de amor y algunas experiencias que vivieron.

Entre los temas que ya han causado furor en redes sociales, fue ‘Ojos Tristes’ una colaboración con ‘The Marías’ que es una versión de la canción ‘El Muchacho de los Ojos Tristes’ de Jeanette, además de que, los fanáticos de Selena Gomez, han puesto especial atención sobre otras composiciones como ‘How Does it Feel to Be Forgotten’, que algunos sospechan, podría estar dedicada a Justin Bieber.

Selena Gomez y Benny Blanco nuevo álbum Instagram

Esta canción explora temas como el olvido y la superación, hablando del proceso del duelo y salir airosa a pesar de las dificultades de una separación, encontrando una esperanza al final del túnel, a través del crecimiento personal, con unos polémicos versos que mencionan: “Él me ama, yo lo amo a él / Mírate, solo mírate ahora / Das mucha vergüenza”.

El supuesto cambio de look de Justin Bieber que le atribuyen a Selena Gomez

Una foto se ha viralizado en internet, en la que Justin Bieber muestra un evidente cambio de look, y es que, sus recientes apariciones han preocupado a más de un fan, pues aseguran que cada vez luce más triste junto a Hailey Bieber, a pesar de haberse convertido en padre hace tan solo unos meses.

No es de extrañarse que Justin Bieber ha aparecido con looks desenfados, sin embargo, sus recientes apariciones, han desatado una ola de teorías, una de ellas, es que supuestamente Hailey Bieber había hecho brujería, incluso que estaba teniendo problemas de salud menta, pero recientemente se popularizó una foto del cantante de ‘Sorry’, que desató furor, pues aseguran que fue Selena Gomez quien impulsó este abrupto cambio de look.

En la imagen que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a Justin Bieber con un cambio de look compuesto por una camisa negra y lentes de sol, que generó furor entre sus fans, pues aseguran que la estrella del pop “recordó quién es” sobre todo, luego del lanzamiento del tema de Selena Gomez que aseguran estuvo dedicado a él.

“Sabía que sería guapo si simplemente se afeitaba y vestía bien”, “Me alegro de que mi hombre recordara quién era”,“Se ve muy bien”, “Estamos de vuelta”, “Old Bieber está de vuelta”.

El cambio de look de Benny Blanco que le atribuyen a Selena Gomez

Recientemente, Benny Blanco sorprendió con un cambio de look ‘radical’ que donde se quitó la uniceja y muchos aplaudieron a Selena Gomez por este cambio, y es que, parecía más apuesto.

El proceso lo compartió a través de su cuenta de TikTok, este rasgo se había convertido en un distintivo del productor musical, incluso, atribuyeron este cambio a que se está preparando para su boda, pues está muy próxima a celebrarse, siendo una de las celebraciones nupciales más esperadas de las estrellas de Hollywood que ha generado gran expectativa.