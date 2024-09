“Nunca he dicho esto”: Selena Gomez reveló la razón por la que no podrá ser mamá y todos deberían saberla

Selena Gomez acaba de hacer uno de sus posados más icónicos para la revista Vanity Fair, llevando las prendas de cuero, gabardinas y sensuales atuendos nude a un nuevo nivel, sin embargo, el contenido de la entrevista, terminó por conmover a sus seguidores cuando reveló más detalles de sus deseos por convertirse en madre y la razón por la que no podría experimentar el embarazo.

Aunque la actriz de ‘Only Murders in the Building’ no suele hablar abiertamente sobre temas de maternidad, esta vez lo hizo para la revista de una forma emotiva, dejando ver que es un anhelo para ella, poder convertirse en madre, y es que, ese don que tiene con los niños puede verse a través de la gran conexión que presume con su hermana menor, Gracie Elliott Teefey.

Esto no es todo, pues su acercamiento con los niños también se puede ver a través de los hijos de su prima Priscilla DeLeon, de quienes, experimenta la maternidad siendo su madrina, fue entonces que al hablar sobre esta faceta, Selena Gomez finalmente reveló la razón por la que no podrá “tener” o “cargar” a sus propios hijos,

Selena Gomez en portada de revista 'Vanity Fair' Vanity Fair (Vanity Fair)

Selena Gomez revela que no podrá embarazarse por esta razón

En un momento en el que su exnovio acaba de convertirse en padre de su primer hijo, a quien nombró Jack Blues, las especulaciones sobre una posible boda y hasta embarazo con Benny Blanco se desataron en redes sociales, sin embargo, Selena Gomez no está presionando su relación con el famoso productor y se sinceró sobre su proceso para convertirse en madre.

Entre atuendos de encaje, transparencias, cuero y bodies, la cantante de ‘Single Soon’ tuvo una charla profunda sobre la maternidad con Vanity Fair, revelando que no podría embarazarse:

“Nunca he dicho esto, pero desafortunadamente no puedo gestar a mis propios hijos. Tengo muchos problemas médicos que pondrían mi vida y la vida del bebé en peligro. Eso fue algo por lo que me tuve que lamentar durante un tiempo”.

Sin embargo, Selena Gomez, no descartó la maternidad y habló sobre las posibilidades que tiene para convertirse en madre y los procesos que enfrentaría diferente a los de las otras mujeres:

“Pensé que pasaría como sucede para todos. (Pero) Estoy en un lugar mucho mejor con eso. Me parece una bendición que haya gente maravillosa dispuesta a hacer subrogación o adopción, que son posibilidades enormes para mí. Me siento agradecida por las alternativas para la gente que está muriendo por ser mamás. Soy una de esas personas. Estoy emocionada por cómo será ese viaje, pero se verá un poco diferente. Al final del día, no me importa. Será mío. Será mi bebé”.

¿Qué enfermedad le impide a Selena Gomez convertirse en madre?

La salud de Selena Gomez no es un secreto, y es que en diferentes ocasiones se ha abierto sobre las luchas que ha ido enfrentando, llevándola presentar cambios en su cuerpo, yendo al quirófano y a fundar ‘Wondermind’, una empresa donde promueve la salud mental, mismo de lo que ya habló en su documental para Apple Tv, ‘My Mind & Me’.

En 2013, Selena Gomez fue diagnosticada con Lupus y en 2017, la actriz se sometió a un trasplante de riñón que fue donado por su amiga Francia Raisa, tan solo un año después de esa cirugía, la actriz reveló que padece trastorno bipolar.

En 2022, reveló a Rolling Stone que su medicación para el trastorno bipolar podría afectarle al momento de formar una familia, posteriormente, confesó que si a los 35 años no se convertía en madre, tenía planeado adoptar un bebé.