¿Se enojó? Así reaccionó Benny Blanco a las acusaciones de infidelidad a Selena Gomez

Este fin de semana estallaron los rumores sobre una presunta infidelidad de Benny Blanco a Selena Gomez, con quien fuera la mejor amiga de la cantante Theresa Marie Mingus, luego de que algunos videos salieran a la luz donde se puede ver al productor en salidas a solas con la mujer en cuestión.

Las alarmas estallaron cuando en la red social ‘X’, un usuario comenzara a analizar los encuentros del productor con la empresaria, lo que sirvió como una prueba sobre si, quien parecía ser el hombre perfecto, terminó por traicionar la confianza de Selena Gomez.

Fue a mediados del 2023, cuando Selena Gomez empezó a salir con Benny Blanco, quien recibió crueles críticas por su aspecto físico, sin embargo, la cantante no dudó en defender a su novio, asegurando que era “lo mejor que le ha pasado” y que es “mejor que cualquier persona con la que haya estado”.

A finales de 2024, la pareja anunció su compromiso, por lo que se espera que en algún punto de este año se dé una de las bodas más grandes y esperadas por el público, quien espera ansioso conocer más detalles de la planeación y el lugar que eligió la fundadora de ‘Rare Beauty’ para este momento tan especial.

Benny Blanco y Selena Gomez Instagram: @itsbennyblanco (Instagram: @itsbennyblanco)

Selena Gomez rompe el silencio tras rumores de infidelidad

El principio de su relación con Benny Blanco fue un tanto tortuoso, y es que, Selena Gomez fue víctima de ataques en redes sociales por la elección de pareja que hizo, y hasta le recordaron el momento en el que el productor se expresó mal de ella en redes sociales.

Pero, fiel a sus convicciones, la estrella de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’ se mantuvo firme en su decisión y se mantuvo al lado de Benny Blanco, presumiendo su amor, mientras que él, poco a poco, se iba ganando el cariño de los fans, por los nobles gestos de amor que tenía con Selena Gomez, siendo el más reciente de ellos, el baile de graduación al que invitó a su prometida luego de enterarse de que ella jamás había ido a uno.

Sin embargo, tras difundirse las imágenes que dejarían ver que Benny Blanco se “veía a solas” con la mejor amiga de Selena Gomez, la imagen del “chico perfecto” se esfumaron y a cambio, los fans de la cantante se fueron en su contra, pero fue precisamente la exestrella Disney, quien, sin desmentir ni confirmar ninguna información declaró:

“No estaría en una relación saludable si no estuviera completa. No tendría una carrera saludable, si no estuviera completa”.

Así reaccionó Benny Blanco a rumores de infidelidad

Tras hacer esta declaración, Selena Gomez se ha dedicado a desmentir los rumores compartiendo nuevas actualizaciones de su relación con Benny Blanco, todo esto a través de una serie de fotografías en las que se le ve disfrutando de su tiempo junto al productor.

Mientras tanto, Benny Blanco se ha mantenido en completo silencio, al menos hasta ahora que solo hizo un comentario en una reciente publicación de Selena Gomez, quien compartió la cena que tuvo con sus amigos y su prometido donde escribió: “Club de la cena. Compromisos, comida de la infancia y Dave, lamento, no haber probado tu pasta”.

A lo que Benny Blanco se limitó a decir: “Bienvenida al club, Anna”, dejando ver que todo marcha con aparente normalidad entre él y Selena Gomez.