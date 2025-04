¿Celoso? Mientras Benny Blanco hace realidad el sueño de Selena Gomez, Justin Bieber causa polémica por esto

Benny Blanco acaba de hacer estallar el internet con uno de los gestos más tiernos a Selena Gomez, haciendo realidad uno de los sueños de la cantante que no pudo cumplir cuando ella era solo una adolescente y se encontraba trabajando en Disney, labrando un camino que la convertiría en una de las actrices favoritas de los años 2000.

Con un video que tiene solo unas horas de haberse compartido, Benny Blanco enterneció a todos, con un detalle para su amada prometida, a quien desposará en algún momento de este año, y es que, la fecha ni el lugar de la boda, han sido revelados hasta ahora, sin embargo, se espera que en cualquier momento, la pareja de la sorpresa con una elegante y romántica celebración.

Una vez más, Benny Blanco, ha hecho lo impensable, y volvió a cautivar a los fanáticos de Selena Gomez, con los que habría empezado con el pie izquierdo, sin embargo, poco a poco se fue ganando el amor de los ‘selenators’ a través de diferentes acciones que dejan ver que el productor es la pareja indicada para la famosa cantante de ‘Same Old Love’.

Benny Blanco y Selena Gomez Instagram: @itsbennyblanco (Instagram: @itsbennyblanco)

Benny Blanco cumple el sueño de la adolescencia de Selena Gomez

Pese a las polémicas, Benny Blanco ha ido ganándose el corazón de los fans de Selena Gomez, con una serie de gestos que hacen que muchas sucumban ante los encantos del productor, gracias a los amorosos gestos que tiene con la cantante.

Esta vez, sorprendió a todos con un tierno gesto, preparando una cita de graduación luego de enterarse que, Selena Gomez nunca tuvo una, con un tierno video donde dejó ver que rentó una limusina, se atavió en un traje y ella portó un vestido morado dejando una sesión de fotos que enterneció a más de uno.

En su video, Benny Blanco explicó: “Mi prometida nunca ha estado en un baile de graduación antes, así que le pregunte si podíamos ir a tomarnos fotos de graduación juntos a un centro comercial y dijo que sí”, dejando ver cómo se arreglaron para esta divertida sesión que enterneció a más de uno en redes sociales.

Justin Bieber lanza controversial mensaje sobre su relación con Hailey Bieber

Mientras Benny Blanco y Selena Gomez enternecían a todos con una adorable sesión de fotos de graduación, Justin Bieber causó polémica con un mensaje que compartió a través de sus Instagram Stories donde mencionó:

“Si yo fuera tú, sería difícil no sentir envidia, al ver la forma en que Hailey y yo llevando una vida tan buena, con mucho amor y tan productiva. Estamos viviendo algo tan fuerte que es comprensible que algunas personas no estén soportando. No los culpo”.

Un mensaje que generó una ola de reacciones por parte del público, y es que, sus apariciones han dado mucho de qué hablar, pues muchos han empezado a sospechar que Justin Bieber no se encuentra bien respecto a su salud mental, pues ha sido captado en situaciones comprometedoras, por las que especulan que algo no va bien con el famoso cantante.