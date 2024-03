¡Enseñó pierna! Lucero Mijares presumió el look más fresco de la primavera ¿Sigue reinventándose?

A sus 19 años, Lucero Mijares se está colocando como una de las jóvenes promesas de la música en México, heredando el inigualable talento de sus padres, la cantante Lucero y el ícono de las baladas Manuel Mijares.

El efervescente éxito de la hija de Lucero, terminó con un sabor agridulce luego de que cientos de usuarios arremetieran contra ella tras su debut en la obra de teatro ‘El Mago’ (The Wiz), haciendo fuertes críticas, comparándola con su madre, por su aspecto físico.

Sin embargo, la joven recalcó a Anette Cuburu, como es que sus padres le ayudaron a superar los comentarios de los haters y cómo aprendió a sobrellevarlos, a pesar de lo difíciles que pueden ser, sin pensar en lo mucho que pueden herir.

“En estos tiempos la gente escribe lo que piensa sin filtro alguno. La gente que pone comentarios malos no piensa que a uno le pueda afectar… Siento que mis papás me han enseñado como a blindarme mucho, y obviamente ellos también lo hacen…”. Reveló Lucero Mijares al programa ‘Anetteando’.

Lucero Mijares presume el look más cómodo y fresco para primavera

Lucero Mijares acudió al programa de radio ‘El Brunch FM’ de ‘Los 40′, como parte de la gira de promoción de la obra de teatro en la que actualmente forma parte.

Fue ahí donde, tan alegre y divertida como siempre, fue captada en un divertido momento por el director de ‘El Mago’, Ricardo Díaz durante su paso por la cabina de la famosa emisora de radio donde la joven bailaba y entonaba una canción.

Lo que destacó fue su look y es que, cada día que pasa, la joven hija de Lucero y Mijares, no teme a mostrarse tal cual es, siendo fiel a su estilo y olvidando las críticas de la gente. Razón por la que usó una de las propuestas más frescas de la temporada de primavera.

Su look estuvo compuesto por unos shorts verde olivo, que por cierto es uno de los colores que se colocan como los grandes ganadores del 2024, y una playera blanca que fajó solo en la parte frontal. De complemento, sumó unos mocasines blancos con suela marrón y un peinado de media cola.

Lucero Mijares acude al programa 'El Brunch' de 'Los 40' Instagram: @elbrunchfm (Instagram: @elbrunchfm)

El look de Lucero Mijares por el que dicen que se convirtió en cisne

Lucero Mijares se ha llevado los aplausos por la poderosa voz que posee a su corta edad y no solo eso, desde que comenzó la gira promocional de su obra de teatro, la también actriz ha sido halagada por uno de los looks, tanto que sus seguidores no pararon de exaltar su belleza y asegurar que se había convertido en cisne.

La hija de Lucero, llevó al programa ‘Hoy’ un look que fue aplaudido por cientos de usuarios, quienes no dudaron en halagarla en la caja de comentarios a través de redes sociales, asegurando que se había convertido en un cisne. “Esta niña se transformó en cisne, está muy bonita y tiene una alegría y simpatía tremenda”.

Dicho outfit constaba de un vestido corto de estampado azul y blanco que incluía un lazo a forma de cinturón que resaltaba esta zona de su cuerpo de una forma sumamente favorecedora, al que sumó unos botines color crema. Sin duda una de las propuestas ideales para la primavera que le queda a todas.