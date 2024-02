¿Será que volvieron? Lucero ‘besó’ a Mijares en pleno concierto y esta fue su reacción (VIDEO)

Lucero y Mijare por poco más de 14 años se convirtieron en una de las parejas más queridas y populares del espectáculo mexicano, sin embargo, en marzo de 2011, ambos dieron a conocer que se divorciarían.

Tomando caminos diferentes y adentrándose en nuevas relaciones, la pareja no dejó de frecuentarse, incluso vivían en casas adjuntas para poder convivir con sus hijos, siendo estrechamente unidos, algo que terminó por afianzarse con los conciertos que han ofrecido en conjunto, demostrando que no tiene por qué haber rencillas después del divorcio.

Fue Lucero quien hace poco dio por concluida su relación de más de 10 años con Michelle Kuri, lo que para algunos fans significó la posibilidad de que los cantantes retomaran lo que habían dejado inconcluso, y es que, su complicidad y química siguió viva pese a su separación, lo que se dejaba ver en cada concierto en el que se presentaron.

De hecho, esa convivencia que han mostrado sin duda fue el detonante para que sus fanáticos tuvieran la esperanza de una posible reconciliación entre ambos, pero fue una acción durante uno de sus conciertos lo que terminó por causar revuelo.

También te podría interesar: Quiso hacer quedar mal a Lucero por sus arrugas, pero ella la puso en su lugar y calló con elegante respuesta

El beso de Lucero a Mijares en un concierto por el que aseguran que hay reconciliación

Más de una década después de que la pareja anunciara su separación, siguen más que vigentes y en el corazón del público gracias a su especial relación; sin embargo, fue un momento durante uno de sus conciertos el que se viralizó, despertando especulaciones sobre la posibilidad de una reconciliación.

Todo empezó con un video que rápidamente se viralizó en redes sociales que mostraba a Lucero y Mijares durante uno de sus conciertos en Texas, Estados Unidos. En ese momento, la ex pareja se encontraba interpretando el tema ‘Amante Bandido’ y es justo en la parte en la que entonan “beso frío” que forma parte del primer verso que la cantante se acerca su ex corriendo rápidamente a darle un beso en el cachete.

La reacción de Manuel Mijares no se hizo esperar, quien se quedó atónito ante la situación, inmóvil y sin saber qué hacer, solo miró como su exesposa se alejó tras haberle dado un beso en la mejilla. Acto seguido, él se limitó a decir: “La traigo muerta”.

También te podría interesar: “¿Lucero, qué te costaba?”: Comparan a Lucerito Mijares con hijas de Andrea Legarreta e indignan

El reclamo de Lucero a Manuel Mijares durante uno de sus conciertos

Previo a este instante, Mijares aprovechó la oportunidad para hablar de cuando estuvo casado con Lucero, tomando el micrófono para hablar de la dicha que tuvo su exesposa de haber estado con él.

Ante esto, Lucero se limitó a responder: “Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...”.