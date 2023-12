“¿Lucero, qué te costaba?”: Comparan a Lucerito Mijares con hijas de Andrea Legarreta e indignan

Desde que Lucerito Mijares empezó a ganar notoriedad, las críticas no han parado de llover. Desde señalamientos hacia su figura hasta comparaciones con su mamá, la famosa ha estado en tela de juicio por aspectos banales que no tienen que ver con su talento.

De hecho, esta cualidad de ella es indudable y la hizo debutar recientemente en el teatro musical, como protagonista de la obra El Mago, que fue un éxito total y se extendió hasta por 8 meses.

Lucerito La hija de Lucero y Mijares debutó en teatro (Instagram)

“Jamás (me he sentido presionada para cambiar mi imagen por las críticas), me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”, declaró hace días atrás ante los medios de comunicación, comprobando que estos mensajes tóxicos que llegan a través de las redes sociales no la afectan.

La comparación de Lucerito Mijares con las hijas de Andrea Legarreta que indigna

No obstante, recientemente se generó un debate en X, anteriormente conocido como Twitter, después que un internauta escribiera “¿Lucero, qué te costaba?” comparando a su hija, Lucerito, con Mía y Nina Rubín, las hijas de Andrea Legarreta con Erik Rubín.

Lucero que te costaba? pic.twitter.com/OaRx3Gmu4L — el patan (@elpatan18) December 27, 2023

Los comentarios señalaron que la joven de 18 años no heredó los “buenos genes” de su mamá, sino de su padre, Manuel Mijares, que se pueden notar en rasgos que van desde su sonrisa hasta su cabello.

Esto explotó un debate en la red social porque los seguidores de Lucerito Mijares salieron a defenderla, señalando que de los cuerpos ajenos no se debe opinar y que su belleza no radica únicamente en su aspecto, sino también en lo talentosa, inteligente y carismática que es.

Tanto odio le tienen a una morra que no se mete ni en escándalos ni ha cometido ilícitos, tan solo por su físico. Que Lucero Mijares triunfe hasta lo inimaginable a pesar de lo que digan los patanes. https://t.co/hud5WhAuQ1 — patty_ma (@patty_ma1) December 28, 2023

“Es que si no eres material para consumo masculino, te lo tienen que decir de la forma más cruel posible hasta que te odies lo suficiente para serlo”; “Lucero Mijares se me hace una chica muy divertida, no soportan ver mujeres felices con bellezas no hegemónicas”; “Lucero Mijares tiene la mejor vibra del mundo.. es una chava que trabaja, guapísima, sonriente y no tiene absolutamente nada que competir con nadie más”; dijeron.