El poderoso mensaje de Lucerito sobre aceptar nuestro cuerpo tras las críticas: la aplauden

Lucerito Mijares es una de las jóvenes famosas más prometedoras del entretenimiento mexicano, pero también una de las más inspiradoras, como probó en unas recientes declaraciones.

Con mucha seguridad en sí misma y empoderada, afrontó las críticas hacia su figura que surgieron tras la sesión de fotos con una famosa revista, pues en cada aparición pública es muy comparada con los atributos físicos de su mamá, Lucero.

Oídos sordos y autoconfianza a mil, le reveló a People en Español que eso no merma su amor propio pues sabe que su verdadero valor y talento no radica en su imagen.

Esto fue lo que dijo Lucerito Mijares sobre las críticas hacia su físico

“Jamás (me he sentido presionada para cambiar mi imagen por las críticas), me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”, declaró muy convencida a la fuente.

La mexicana está disfrutando de una gran etapa de su vida tras ser la estrella de la obra de teatro musical, El Mago, por lo que no deja que eso se vea empañado por lo que dicen los ‘haters’ en las redes sociales.

Lucerito Mijares La joven es la protagonista del musical “El Mago” (The Wiz) (@luceromijaresoficial/Instagram)

A propósito de la sesión de fotos, incluso dijeron que “se viste como su abuela”, “la niña es linda pero no se sabe arreglar”, “se ve mayor que Lucero”, “alguien que por favor le diga como vestirse” y “debería seguir el ejemplo de su mamá”, escribieron los internautas en las publicaciones.

“Esta carrera me ha traído mucha seguridad, también mucha tolerancia. Seguirme manteniendo al natural, de mi edad”, afirmó Lucerito Mijares Hogaza, que a sus 18 años piensa seguir incursionando en la música e incluso no descarta participar en telenovelas. Por ahora, su carisma y personalidad la hacen destacar, pese a los comentarios que recibe.