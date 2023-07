Lucerito en hermoso vestido probó que no necesita parecerse a su mamá para ser sexy (FOTOS)

Lucerito Mijares ya se convirtió en una hermosa mujer, pues a sus 18 años está empezando a dar sólidos pasos en la música, así como ya presume su belleza en cada una de sus apariciones y este vestido no fue la excepción.

La mexicana está de estreno con su obra de teatro musical, El Mago, donde ella figura como estrella principal, aunque su futuro ahora es una interrogante ya que sufrió una lamentable fractura en una de las piernas a pocos minutos del lanzamiento.

Lucerito Mijares Hija de Lucero y Mijares cambió su look (Instagram)

“Fue tropiezo, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie se me fue de lado escuché un crack y dije ya valió, me dolía mucho no lo podía apoyar bien”, detalló la joven.

Pese a eso, salió al escenario a hacer su trabajo y se llevó la ovación del público gracias a su profesionalismo, imponente voz y carisma que desbordó en el escenario. Cualidades que además la han llevado a ser comparada con su famosa mamá, Lucero Hogaza.

De hecho, el físico también ha sido determinante, en este sentido, ya que muchos detractores le han dicho que no es lo suficientemente “guapa” como ella a su misma edad, recibiendo críticas en varias oportunidades por ser como es.

Lucero Mijares brilló con un fabuloso vestido y calló las críticas hacia su imagen

Este look forma parte del vestuario que la adolescente debe utilizar sobre el escenario y que es el centro de las miradas por sus aplicaciones brillantes en tonos vibrantes.

Además, es innegable que marca su cintura y define su silueta de una manera espectacular. Según People, la pieza fue confeccionada a mano por los diseñadores mexicanos Víctor y Jesse, de hombros caídos, utilizando espejos acrílicos multicolor que va acorde con su edad y frescura.

“Guapísima”, “Cada día más desarrollada, grande y hermosa”, “Tiene una belleza única, dejen de hacer comparaciones tóxicas”, “No tiene que parecerse a nadie para ser guapa”, “Es una joven REAL, entiéndanlo”; fueron parte de los comentarios de los internautas.