“Ya no es patito feo”: El sexy look de Lucerito Mijares por el que dicen que parece una estrella

Nadie duda de la capacidad vocal y actoral de Lucerito Mijares, pues viene heredada de dos grandes figuras: Lucero Hogaza y Manuel Mijares, quienes además de ser sus padres, también son sus mejores mentores.

Pero lo que siempre ha estado en entredicho es su imagen física, un tema que a ella no le preocupa porque se siente hermosa tal como es y sabe que no necesita cambiar para complacer a terceros.

“No pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, estoy muy cómoda como soy”, dijo tiempo atrás en una entrevista.

Lucerito Mijares La joven es la protagonista del musical “El Mago” (The Wiz) (@luceromijaresoficial/Instagram)

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento”, agregó.

Este aspecto la ha llevado a ser muy criticada y además muy comparada sobre todo con su mamá, que desde que también estaba muy joven se hizo muy famosa en la televisión y el mundo de la música.

Ella ha hecho oído sordos y ahora, aprovechándose de su potencial y carisma, está por debutar como protagonista de una obra de teatro musical, llamada El Mago.

El look de cuero de Lucerito Mijares que le valió elogios

Precisamente, en una de las actividades promocionales de esta nueva obra, Lucerito Mijares reapareció llevando un sexy look de cuero con el que se vio bastante juvenil, atractiva y moderna a sus 18 años.

Se nota que la mexicana está empezando a explorar más con la moda y está hallando su estilo personal, pues sus últimos outfits han sido muy elogiados.

La chaqueta y pantalón de cuero lo combinó con un top azul y botas de estilo militar en metálico, que le dieron un aire glam rock a su look.