¡Fiu fiu! Lucerito Mijares luce nueva cinturita y se roba los elogios con el parecido a su mamá

Lucerito Mijares está en constante comparación con su mamá, Lucero Hogaza, de quien innegablemente heredó sus mejores atributos, como el carisma, inteligencia, talento y belleza que la caracterizan.

A pesar de que apenas tiene 18 años, la joven ya puede presumir de haber formado parte de varias presentaciones musicales junto con sus padres y ya debutó en el teatro con importantes obras, que la consolidan como toda una estrella en ascenso.

Lucero Mijares es dueña de una gran belleza y estilo | Instagram

Sin embargo, todas estas habilidades no la han protegido de las críticas, porque la menor del matrimonio que por 11 años formaron Lucero y Mijares ha recibido malos comentarios en las redes sociales, sobre todo por su aspecto.

Hay quienes la presionan para lucir de determinada manera, comparándola con la protagonista de Mi destino eres tú y Alborada, pero ella se ha mostrado segura de sí misma, pues sabe que no necesita cambiar su figura para lucir hermosa.

El look con el que Lucerito Mijares presumió figura y se ganó elogios

Recientemente todo ha sido halagos para la adolescente porque sorprendió a todos con su más reciente posado en redes sociales.

Lucerito Mijares reapareció con una braga hecha de denim con aplicaciones brillantes que elevaron su look y que marcaron una cinturita que hasta ahora los internautas no habían visto, por lo que no perdieron tiempo en hacérselo saber y hasta ratificar que es igual de bella que su mamá.

“Se ve más delgada y más hermosa”, “Preciosa y talentosa, lo tiene todo”, “Hermosa esa niña, tu cabello luce espectacular”, “La belleza y el talento viene de familia”, “Cada día está más guapa”; opinaron sus fans en la publicación de Instagram.

La famosa acompañó su look con su melena completamente rizada, dejando ver que cada día está más enamorada y convencida de dejar su pelo suelto estilo afro, más un delicado maquillaje que potenció su atractivo natural.