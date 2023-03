Lucerito Mijares ignora las críticas y prueba en 7 fotos que no necesita un cambio de imagen

Hace cinco años que Lucero Mijares sorprendió a todos con un dueto musical que grabó con su papá, Manuel Mijares. Desde entonces la joven demostró tener un enorme potencial para convertirse en una estrella.

Si bien en un inicio Lucero y Mijares señalaron que la prioridad era que su hija se enfocara primero en sus estudios para después decidir si seguiría una carrera en los escenarios, en esos cinco años le han dado la oportunidad de participar en sus shows y hasta grabar temas con ellos.

Ahora a sus 18 años, Lucero Mijares ha conquistado al mundo con su carisma y gran voz. Eso sí, sin importar que desborde talento, el tema de conversación siempre ha sido su imagen la cual “rompe” con lo que se espera de una estrella, hija de una de las mujeres más guapas de México.

Las constantes críticas a Lucero Mijares

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, puntualizó.

El Internet es un lugar muy hostil y Lucerito ha sido blanco de crueles comentarios que señalan que “parece hombre”, que “necesita un asesor de imagen” o que “está muy descuidada”. Eso por supuesto puede ser un golpe duro para cualquiera pero es aún más dañino cuando se le hace a una joven de su edad.

Por fortuna, la cantante tiene todo el apoyo de sus padres, quienes la han educado para ser fuerte y no dejar que nadie apague su brillo. “Me han hecho ser la joven adulta que ya soy. Y no pretendo cambiar mi forma de ser para ser como mi mamá, porque la verdad, me siento a gusto con mi forma de ser y mi cuerpo y mi todo, estoy muy cómoda como soy”, dijo en entrevista para el canal DelaRosaTV en YouTube.

Lucerito es una artista que está creciendo y desborda talento. Ella misma ha dicho que su pasión es la música y que se siente cómoda con su estilo. También ha señalado que los que critican son personas que no tienen nada mejor que hacer.

“Hay mucha gente que no tiene nada que hacer y que comenta cosas que no sirven absolutamente de nada. Pienso que está feo que se comenten cosas sobre alguna persona”, aseveró.

Lucerito no sigue expectativas ajenas

Para Lucerito lo más importante es sentirse bien consigo misma, algo que ha logrado gracias a la guía de sus papás y sobretodo la gran complicidad que tiene con su madre.

Las mujeres no necesitamos complacer a nadie. No queremos opiniones no solicitadas ni tampoco vivir tratando de darle gusto a los demás.

A lo largo de los años, hemos visto la evolución de Lucerito, manteniendose siempre auténtica. Las críticas que recibe sólo demuestran que estamos condicionados a que las mujeres debemos tener ciertas características que nos hacer ser bellas e interesantes.

En una ocasión, Manuel Mijares destacó que “La Beba”, como le dice de cariño, no pierde tiempo con los haters pues además de estar disfrutando del despliegue de su carrera, está concentrada en sacar adelante sus deberes académicos.

“Lucerito tampoco se clava en esto porque ella sabe que todavía no está en la carrera [...] No se clava en esto porque ella está metida estudiando “. Agreó: “Tengo amigos cantantes que se clavan y contestan, ‘¿por qué me dijiste esto?’ [...] Ni Lucerito mamá ni yo somos de engancharnos con un mal comentario”.