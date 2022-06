“No entiendo por qué no le hacen un cambio de look”: Lucerito Mijares demuestra su poderosa voz pero Internet no deja de señalar su imagen

Lucero y Mijares son dos de las figuras más queridas del espectáculo mexicano y es que con su talento y carisma han conquistado al público latino. Ahora, es su hija Lucerito Mijares quien acapara la atención pues ha demostrado tener todo para triunfar como ellos.

Ahora que lo intérpretes de “El privilegio de amar” arrancaron su gira “Hasta que se nos hizo”, tuvieron una presentación muy especial en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México pues compartieron escenario con su hija.

Lucerito Mijares sorprendió a los asistentes con su poderosa voz pero además, dejó ver lo bien que sabe desenvolverse en el escenario, sobretodo en uno tan imponente como el del Coloso de Reforma.

Además de cantar algunos temas con ellos, también mostró su personalidad divertida, imitando los icónicos movimientos de Lucero y Mijares.

Y aunque la joven hizo caer una lluvia de aplausos y ovaciones con su talento y encanto, usuarios en redes sociales únicamente se enfocaron en su aspecto.

“Pero no entiendo por qué su Mamá no le hace un cambio de look se mira mayor la niña y es muy bonita”. “Quién es esa señora? Tiene bonita voz la doña”. “Carmelita Salinas cantando en el escenario? Inedito”. “Pensé que era Denise Kalafe”. “Tan hermosa y jovencita y Lucero no le da consejos de imagen”. “Es importante la imagen y si ella hiciera un cambio podria acercarse a un publico mas juvenil conforme a su edad aunque cante musica mas clásica”, expresaron algunos.

Pero en medio de las críticas y señalamientos, también hubo quien se dedicó a defenderla y recordarle a los haters que es momento de dejar de cuestionar su estilo, pues lo único importante es que ella se sienta feliz y cómoda.

“Ella se viste para sentirse mejor ella, no para que la sociedad la acepte”. “Ella es como es,feliz feliz feliz y amada”.. “Porque cada cual tiene su personalidad!! la niña esta divina y canta maravilloso”. “Que bella y talentosa niña, es única y rompe estereotipos comunes de vestimenta, excelente”, se lee.

La adolescente de 17 años comenzó a abrirse camino en el espectáculo en 2019, cuando apareció cantando al lado de su papá, Manuel Mijares, en un video para redes sociales. Los seguidores del cantante quedaron atónitos ante el talento de “La Beba”, como le dicen de cariño y aseguraron que tendría “un futuro brillante en la música”.

Lucero ya ha grabado varios éxitos junto a sus padres como “Vencer al Amor”, “Gloria a ti” y una versión de “El privilegio de amar”.

Lucerito ya ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por su imagen ya que algunos consideran que “debería arreglarse mejor”. Por fortuna, ella ha aprendido a ignorarlos y a demostrar que es feliz tal como es y que está disfrutando del momento.

En una ocasión, durante un live en Instagram, la joven cantante habló de su cabello, el cual ha sido uno de los aspectos más criticados de su imagen.

“Ojalá pueda controlar este pelo como ustedes lo hacen… No, si me lo cepillo en serio, no o sea mal. Jamás me lo alaciaré y todos me preguntan ‘¿te lo has alaciado amiga?’ y yo ‘no, la verdad es que no y no lo tengo planeado”, aseveró.

A pesar de todo, ella ya ha demostrado su gran fortaleza y madurez pues sus padres le han enseñado que no son más importantes los haters que los que la admiran y apoyan.

Lucerito sin duda tiene un gran futuro en la música pero una de las condiciones para que pueda seguir es que termine sus estudios. Ella misma reveló en un live que todavía no sabía qué camino tomaría.

“No sé que voy a estudiar, Es que según yo en este momento algo relacionado con música obvio, lo que sea. No voy a estudiar medicina porque la verdad no me gusta mucho, pero la mente no da para tanto, de milagro en educación física tengo siete, o sea es terrible. Algo relacionado con la música”, sentenció.