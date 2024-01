¡No lo hagas! 5 errores que debes evitar en tu maquillaje o podrías lucir ‘envejecida’

Por muchos años el maquillaje se ha convertido en el mejor amigo de la gran mayoría de las mujeres, el compañero perfecto que ayuda a destacar los aspectos más bellos de nuestro rostro, aportando miradas seductoras y desafiantes o hasta irresistibles labios.

Sin embargo, este también puede convertirse en nuestro peor enemigo si se utiliza de la forma equivocada, pues recordemos que caer en los excesos también puede hacer que se destaquen algunas imperfecciones que quizá ni existían, arrugas de más y hasta ojos cansados.

Es por eso que aquí te vamos a dejar algunos malos hábitos del maquillaje que podrían estar sumándote años, dando un aspecto envejecido a nuestro rostro, y vaya que lo que menos queremos es lucir mayor a lo que verdaderamente somos, así que toma nota.

También te podría interesar: Estudio: El maquillaje no solo mejora tu físico, también tiene beneficios emocionales y mentales

Errores que podrías estar cometiendo con tu maquillaje Pexels (Pexels)

5 errores del maquillaje que podrían hacerte ver envejecida

Que el maquillaje no se convierta en tu peor enemigo. Con la tendencia no makeup que se ha ido transformando con el paso del tiempo, haciendo que las mujeres busquen una piel brillante y luminosa, muchos han destacado que pese a su objetivo de hacer parecer que no se usa ni una gota de producto, en realidad se siguen usando varios elementos.

¡Ojo no caigas en los excesos!

No caigas en los excesos, esta regla de oro mantenla a tu lado, lo demás será algo sencillo una vez teniendo en cuenta este punto que es primordial. Por ejemplo, grandes cantidades de polvo harían que tu piel se vea ‘quebrada’ y deje a la vista arrugas de más. Sigue luciendo bella y que el maquillaje sea tu aliado, no tu enemigo.

Ya sea usando grandes cantidades de rimel o mucho rubor, incluso haciendo una ceja muy marcada con sombras de colores fuertes, sumada a unos labios de un color vistoso, puede ser perjudicial, cuidado con las famosas ‘plastas’

También te podría interesar: Priscilla Presley Makeup: el delineado que está causando furor en TikTok ideal para realzar la mirada

Errores de maquillaje que te hacen ver envejecida Pexels (Pexels)

Cuidado con el delineador

Después de los 40, el delineador puede ser perjudicial, sobre todo si se trata de una línea gruesa, pues pueden provocar que luzcas una mirada caída o cansada. “Eso acorta el párpado móvil y cierra el ojo en lugar de abrirlo”, explicó un experto de Maybelline a Vogue.

Optar por labiales mate

Esto no significa que los labiales mates estén prohibidos por siempre, pero el brillo siempre logra un efecto hidratado que hacen que los labios luzcan jugosos, el fin es que nuestra piel se vea fresca y un poco de gloss puede ser una buena idea.

¡Adiós colores marrones!

Los colores marrones podrían sumarte algunos años, y es que, no por nada, el strawberry look se hizo tan famoso, optando por colores rojizos, rosados y anaranjados para iluminar el rostro, pues esta gama ayuda a rejuvenecer, al contrario del café.

Cuida tus cejas

Lo ideal es peinarlas hacia arriba, pues esto ayuda agrandar la mirada, también es importante respetar siempre el color y forma de las mismas, lo ideal es siempre usar un tono más claro al de nuestro color para dar forma sin destacarlas demasiado.