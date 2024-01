¿Adiós ojeras y acné? Yuridia tiene los trucos infalibles para las imperfecciones en el rostro

Yuridia como pocos famosos, es una de las estrellas que mayor contacto mantiene con sus fanáticos, con quienes no solo habla de su música, sino que vive divertidos momentos de complicidad y hasta ocupó sus redes para presentar de forma oficial a Benicio, su primer hijo con Matías Aranda.

Esto lo hizo a través de su cuenta de TikTok, cuando a través de un en vivo, Yuridia y Matías Aranda, presentaron oficialmente a su bebé, de quien solo habían dejado algunas fotos que adelantaban a quien se parecía el pequeño.

La complicidad que tuvieron con sus seguidores fue única, y más allá de los reflectores, la cantante de “Qué Agonía” lo hizo de una forma natural junto a sus fanáticos en un ambiente de amistad y complicidad donde comentó: “Les vamos a presentar al Beni… esperen porque no está sonriendo”, posteriormente, cargaron al pequeño colocándolo frente a la cámara y bromeando: “A la próxima lo peinamos”.

Su estrecha relación con sus fans, le ha dado para compartir tips con ellos, entre consejos, sesiones de preguntas y respuestas e infalibles tips de belleza, como su más reciente publicación, donde revela cómo hace para tener una piel libre de granitos y ojeras.

Yuridia compartió su tip infalible para eliminar granitos y ojeras

Su etapa como mamá, no ha impedido que Yuridia mantenga su convivencia con sus seguidores, esta vez, compartió su secreto para eliminar barritos y ojeras que sin duda salvará a más de una.

Con un video corto en sus redes sociales, la cantante, de 37 años, publicó las recomendaciones que su doctor le había dado para eliminar los molestos granitos.

Yuridia no solo compartió su mejor tip para eliminar estas molestas imperfecciones del rostro, también explicó lo que su dermatólogo le había dicho sobre la aparición de las ojeras, ofreciendo un valioso consejo.

¿Por qué salen ojeras?

Antes de contar cuál era su tip, Yuridia compartió lo que su dermatólogo le había dicho sobre la aparición de las ojeras explicando:

“Me dijo un dermatólogo que cuando te salen ojeras es porque en realidad estás deshidratado y hay que tomar ch*ng*s de agua y obviamente comprarte una cremita para las ojeras y mantener siempre bien hidratada la zona” y añadió bromeando: “Eso fue lo que me dijo él, a lo mejor y pues, no sé, no hay que creer todo lo que les dicen los doctores”.

Después, la cantante, mostró el producto que utilizaba para quitar los molestos granitos, utilizando los parches ‘Mighty Patch Hero’, que se colocan sobre los barritos y logra desaparecerlos. Este es un producto que consiste en un adhesivo hidrocoloide que visiblemente aplana las espinillas y su característica transparente lo hace casi imperceptible, lo mejor es usarlo por las noches para mejores resultados.