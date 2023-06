3 looks casuales con los que Yuridia presumió su baby bump: le dicen la “embarazada más bonita”

Yuridia ha demostrado que la comodidad no está peleada con el estilo durante su embarazo | Instagram: @yuritaflowers

A lo largo de sus casi dos décadas carrera artística, la cantante mexicana Yuridia no solo ha destacado con su gran talento vocal y poderosas interpretaciones, también con su estilo versátil.

Sobre el escenario, la exacadémica deslumbra con glamurosos estilismos llenos de brillos, color y volumen; no obstante, en el día a día, apuesta por looks más relajados, aunque no menos estilosos.

Durante su segundo embarazo, esto no ha cambiado en absoluto. Por el contrario, ha conquistado con outfits cómodos para su pancita en desarrollo y fieles a su sentido de la moda con su ropa de siempre.

Con cada una de sus apuestas fashion durante esta etapa, la famosa ha probado que vestirse en la dulce espera no es igual a sacrificar los gustos personales y la comodidad no está peleada con estilo.

Yuridia alardeó su pancita de embarazo con estos tres looks casuales

Por eso, a continuación, repasamos tres atuendos informales con los que la intérprete de Te estabas tardando ha presumido su baby bump en redes sociales y se ha ganado los elogios de sus seguidores.

Con camiseta y jeans

El pasado 30 de abril, Yuridia sorprendió a sus seguidores al compartir un par de postales en su perfil en Instagram donde luce su embarazo en un ensamble casual y sencillo, pero también cool.

El atuendo estaba compuesto por una camiseta gris holgada con un estampado alusivo a uno de los temas de Nirvana y un par de pantalones de mezclilla negros de pernera recta y ligeramente baggy.

La artista lo combinó con una chaqueta gris que llevó anudada a la cadera. Asimismo, elevó todo a lo chic con un par de gafas de sol de montura retro en verde intenso.

“¡Benichanclas ya te quiero ver!”, comentó al pie del post refiriéndose a su hijo en gestación, a quien decidió llamar Benicio. El niño es el primer fruto de su amor con su esposo, Matías Aranda.

Al mejor estilo loungewear

La comodidad siempre ha sido crucial para Yuridia al vestirse y durante su gestación eso se ha acentuado. Por eso, en días recientes, apostó por ropa loungewear para mantenerse confortable y chic en casa.

A través de la red social, publicó el 5 de junio una galería de imágenes nuevas de su maternidad. En la primera, aparece luciendo hermosa con pants grises y un bodysuit nude que abrazó su silueta embarazada.

Con el traje desenfadado y ultracomfy, pero trendy, la compositora dio todo el protagonismo a su pancita y permitió ver lo mucho que ha crecido desde que anunció que estaba en la dulce espera en febrero.

Acompañó el set, en donde se dejó ver al natural, con una frase con la que manifestó su dicha por ser mamá de dos: Phoenix y Benicio. En cuestión de minutos, llovieron elogios hacia su belleza en esta etapa.

“¡Te ves más hermosa que nunca!”, “La embarazada más bonita”, “Luces adorable” y “Una mamá toda perfecta” son algunos de los halagos que le dejaron en la sección de comentarios de la publicación.

Con tenis chunky y pantalones baggy

En su última salida, Yuridia volvió a probar que el estilo premamá es más divertido de lo que muchos piensan con una combinación en tendencia que muchas querrán llevar aunque no estén embarazadas.

La luminaria asistió a una reunión de trabajo en Sony Music México enfundada en un básico suéter negro de mangas largas remangadas, pantalones grises tallas más grandes y unos tenis chunky a juego.

Hasta ahí, se trataba de un outfit moderno, sencillo e ideal para su trabajo; sin embargo, lo perfeccionó con accesorios: gafas oscuras elegantes y un delicado collar de perlas.

En cuanto a su beauty look para la cita, donde celebró que estará en la disquera por tres álbumes más, apostó por la naturalidad y dejó irradiar ese brillo especial que tiene desde que quedó encinta por segunda vez.