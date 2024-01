¡Son idénticos! Yuridia probó con nueva foto de su bebé el gran parecido que tiene con ella

El 13 de julio de 2023, en pleno verano, Yuridia y su esposo, Matías Aranda, dieron la bienvenida a su primer hijo de nombre ‘Benicio’ a quien ya apodan de cariño como ‘Beni’. El pequeño fue recibido con pastel hecho por su abuela, con decoraciones de fondant y osos grizzly.

Ambos esperaban la llegada de su pequeño en agosto y es que eso, lo habrían dejado ver en una publicación donde anunciaban la llegada de su primer bebé como pareja, posando juntos, en la que se leía: “Este Agosto; con el favor de Dios, Matias y yo le veremos los ojitos a nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. LOS QUEREMOS. Una vez más, GRACIAS por el regalo de dejarme ser quien soy. LO VAMOS A LOGRAR”.

Yuridia y Matías Aranda dan la bienvenida a Benicio Instagram: @yuritaflowers (Instagram: @yuritaflowers)

Tras el nacimiento de su pequeño, la pareja no ha dejado de compartir algunos momentos con ‘Beni’ a través de redes sociales. Al principio manteniendo en privado su identidad, además, Yuridia acaparó las tendencias cuando se grabó cantándole el corrido tumbado ‘El Azul’ a su hijo, lo que desató divertidas reacciones entre sus seguidores.

A esto se suman las recientes fotografías con las que la cantante de ‘Qué Agonía’ presentaba de forma oficial a su bebé, mostrando finalmente el rostro del pequeño Benicio quien, este verano, cumplirá su primer año de vida.

Yuridia presume el gran parecido que tiene Benicio con ella

Yuridia presentó por primera vez a Benicio durante una transmisión en vivo hecha a mediados de diciembre, misma que sirvió como parte de su promoción para su nuevo sencillo titulado ‘Sin Llorar’. Fue entonces que, bajo una dinámica en la que sus seguidores debían comentar corazones azules, la pareja dijo “Les vamos a presentar al Beni… esperen porque no está sonriendo”.

Tras decir esto, cargan a su bebé frente a la cámara, mostrándolo a sus seguidores y Matías Aranda bromeó diciendo: “A la próxima lo peinamos”, siendo esta la primera aparición pública del pequeñito, sin embargo, Yuridia ha decidido demostrar a sus fans que el parecido de su bebé no solo parece estar en su carácter con una tierna foto de Benicio.

También te podría interesar: Yuridia deja ver el rostro de su bebé por primera vez y dicen que es idéntico a ella y tiene su carácter (FOTO)

Yuridia prueba que Benicio y ella son dos gotas de agua

Fue hace unas horas que a través de sus redes sociales, Yuridia compartió en sus Instagram Stories una nueva foto de Benicio en la que presumió el parecido que tiene con ella:

En la publicación se leía: “Felices 6 meses al mini Yuridio. Te queremos Beni bebé” y añadió: “A mí que no me vengan con el cuento de que no es mi hijo”, en la foto, se ve a ella de pequeña con un conjunto rojo y flequillo, mientras que su bebé portaba el mismo color con un bucket hat azul.

Yuridia muestra el àrecido que tiene con su hijo Beni. Instagram: @yuritaflowers (Instagram: @yuritaflowers)

Benicio, es el segundo hijo de Yuridia, pues la cantante tuvo a Phoenix Guerrero Gaxiola de 17 años, fruto de su relación con el ex Académico, Edgar Guerrero. A su corta edad ya se le considera una promesa musical.