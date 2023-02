Famosas que el mundo señaló de “gordas” cuando su cuerpo sólo ha sido REAL

La industria del entretenimiento siempre ha tenido una larga y enfermiza obsesión con el peso de sus estrellas femeninas. Continuamente ha hecho bromas baratas y creado estereotipos en torno al cuerpo de las mujeres, donde la “gorda” siempre es la amiga divertida que hace el ridículo o la “perdedora” de la que todos se burlan. Nunca o casi nunca es la protagonista a la que todos desean (porque si lo es, sigue siendo bajo el estereotipo de que es “por su buen corazón”, nunca porque realmente la consideren físicamente atractiva).

La lista en torno a los estereotipos en torno a los cuerpos grandes es interminable pero muchas veces se nos presentaron cuerpos que ni siquiera estaban cerca de serlo, sino que fueron señalados como tal simplemente porque “se pasaban” de las medidas consideradas como estéticas o aceptables.

Pero ¿qué significa tener un cuerpo estético y aceptable? ¿realmente las famosas que siempre nos presentaron como “gordas” lo eran?

En primer lugar nadie debería estar hablando de los cuerpos ajenos, sean talla 4, 24 o 40. En segundo lugar, ni la talla ni el peso ni el tipo de cuerpo definen el valor de una persona y tercero: ninguna de las mujeres que nos presentaron como mujeres “gordas” lo eran, simplemente siempre han tenido un cuerpo real y punto.

Por desgracia, el haberlas señalado como tal les provocó inseguridades al grado incluso de alejarse de sus sueños en la industria. Aquí te mostramos algunas de sus historias.

Recientemente la titular de Ventaneando, Pati Chapoy, reabrió el pleito que ha tenido con la cantante Yuridia desde hace años. “El asunto es que cuando salió de La Academia estaba muy pasada de peso, entonces siempre comentamos en el programa que era tremanda cantante, que nadie como ella, pero que estaba gorda, pues hasta el día de hoy no acepta el microfóno de Ventaneando”, expresó Chapoy.

La cantante no se quedó callada y respondió:

“Yo nunca he hablado de este tema, no tengo nada en contra de Ventaneando especialmente de Pati Chapoy, porque ella no sabe ni la mitad de las cosas que yo viví, a mis 18 años, cuando recién comencé a cantar, pero ellos sí forman parte de una etapa muy oscura de mi vida. La gordofobia y el body shaming antes era súper normal y, de hecho, me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más ‘tranquis’ que hay, porque eso está súper mal”

— Yuridia a Pati Chapoy