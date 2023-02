“Soy digna”: Michelle Rodríguez no romantiza la obesidad, visibiliza los cuerpos diversos

Michelle Rodríguez se convirtió en tendencia luego de ser la protagonista de la portada de la revista Marie Claire, algo que ella misma calificó como un sueño hecho realidad ya que las mujeres de talla grande son invisibilizadas en el bienestar, algo que tiene que cambiar.

Aunque las fotos fueron aplaudidas por sus seguidores, no faltaron quienes la acusaron de “romantizar” o “promover” la obesidad.

Osea si esta muy chingon que te ames como sea y nadie tiene derecho de juzgarte por tu cuerpo, pero Michelle Rodriguez sufre obesidad morbida y no, no es sano, mucho menos es un buen ejemplo... una cosa es aceptarte como eres y otra descuidar la salud. pic.twitter.com/Fnaq51Nb24 — Mr. Piters ® (@PitersToluco) January 28, 2023

“El pensar de una falsa felicidad nos está llevando a aceptar que un problema de malnutrición como es la OBESIDAD sea aceptado bajo el lema “ama tu cuerpo tal como es”, el problema no es la falta de amor propio, el problema es romántizar un estado de salud decadente que puede conllevarte a problemas crónico degenerativos después. (Diabetes, hipertension, Dislipidemias). Quien intenta defender este tipo de conducta son personas con doble moral, que lo único que buscan es ocultar algún defecto que les afecta en su vida y así intentar pertenecer a algo”, se lee en una publicación de Twitter.

Ante la oleada de hate, Michelle envió un contundente mensaje en video: “ESTE es el cuerpo que habito hoy, me ha tomado años y he aprendido amarlo, aceptarlo, a cuidarlo, a respetarlo y a disfrutarlo, en cada una de sus etapas y tiempos perfectos. Porque soy yo. Lo comparto porque me abraza el corazón, si te funciona escúchalo, cuestiónalo e inténtalo”, escribió en la descripción de la publicación.

“Habito en un cuerpo grande y no me averguenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños, este cuerpo me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo, no sólo los físicos. Soy valiosa por lo que sé por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por como me veo” — Michelle Rodríguez

Con su talento y carisma, Michelle ha logrado ganarse el cariño del público. Fueron muchos años de esfuerzo para conseguir algo más que personajes secundarios y estereotipados. Ahora la actriz protagoniza exitosos programas como 40 y 20, además de ser parte de Me caigo de risa, donde con su ingenio prueba que es una de las mejores comediantes mexicanas del momento.

Recientemente lanzó La flor más bella, una serie inspirada en su juventud que se ha convertido en una celebración al amor propio, a las diferencias que nos hacen únicos y a perseguir nuestros sueños sin buscar satisfacer aspiraciones ajenas. Poco después, Mich estrenó Contra las cuerdas, serie que retrata a un grupo de amigas que incursionan en la lucha libre para derribar estereotipos.

Por si fuera poco, Mich posee una voz privilegiada que la ha llevado a importantes puestas musicales como Los Miserables y Chicago (México).

No, Michelle Rodríguez no está romantizando la obsesidad, esta visibilizando los cuerpos diversos

La intención de Michelle nunca ha sido promover ni romantizar la obesidad. Sus fotos son un recordatorio de que los cuerpos grandes existen y que son dignos.

“Soy esta persona, así como me veo hago muchas cosas y el reconocimiento de mi trabajo también es importante”.

En su video, la actriz defiende su trabajo y la sesión realizada por la revista de moda, así como también señala la importancia de la representación en medios de comunicación.

Nuestros cuerpos no son algo por lo que tengamos que disculparnos. Bienestar no es igual a delgadez sino de sentirse verdaderamente bien por dentro y por fuera. Es discriminatorio pensar que un cuerpo de talla grande no está interesado en vivir bien y que por lo tanto, no necesita estar representado en este espacio.

“Si mi salud estuviera mal aun así, siendo una mujer enferma, también soy digna de ser portada de una revista, de ser amada, de ser deseada, de ser contratada y de existir en este mundo”