‘La flor más bella’, la nueva serie de Netflix y Michelle Rodríguez que celebra lo que nos hace únicos

Netflix acaba de añadir a su plataforma ‘La flor más bella’, un proyecto hecho en México que se ha convertido en una celebración al amor propio, a las diferencias que nos hacen únicos y a perseguir nuestros sueños sin buscar satisfacer aspiraciones ajenas.

Creada por la comediante Michelle Rodríguez e inspirada en su propia vida, la serie plasma la historia de Mich (interpretada por Esmeralda Soto), una adolescente que lucha para derribar los estereotipos y así demostrarle al mundo de lo que es capaz.

En entrevista con Nueva Mujer, Michelle habló de todo lo que el proyecto significó para ella, las lecciones aprendidas y cómo fue enfrentarse a esa parte de sí misma que en algún momento pensó que no era suficiente.

“Pocas veces nos enseñan a aplaudir nuestros logros y pocas veces nos enseñan a sabernos especiales, al contrario, siempre es ‘ay por qué crees que todo se trata de ti, ‘no hagas tanto drama’”, señaló la comediante. “Nosotros crecimos en una sociedad, en una historia de los noventa y los dosmil donde nos decían ‘esto es lo que debe ser’ y entonces cuando uno asume que no es eso, la pasa regular. Pero cuando cuestionas que también tú puedes ser popular, exitoso, deseado, bello, todo cambia”.

Michelle siempre ha sido muy sincera respecto a las barreras a las que se enfrentó por su peso y color de piel y los prejuicios de sí misma que éstas le provocaron.

La flor más bella

“Estamos tan culturalmente asumidos a que si yo te digo qué bonita estás tú me vas a decir ay no hoy ni me bañé pero si te digo qué fea, te lo crees. Entonces creo que lo que me motiva es aprender a reconocer quién soy y abrazarme en luz y oscuridad y con eso las ganas de comerme al mundo. Tengo ganas de hacer tantas cosas que digo ¿por qué no? es tristísimo que te digan que no”.

Tal y como se muestra en la serie con Mich, sus amigas y su familia, la mexicana destacó que su red de apoyo siempre estuvo para recordarle su grandeza.

“Definitivamente la red de apoyo es algo que siempre hace cambios en mi vida porque muchas veces mis amigos y mi familia han creído más en mí de lo que yo creo en mí”.

La flor más bella

Aunque no es una serie biográfica, al ser una historia inspirada en su propia vida implica enfrentarse a muchas situaciones que en algún momento pudieron doler o incomodar.

En “La flor más bella”, vemos a una Mich curvilínea, de pelo rizado y segura de sí misma; ella sabe que es talentosa sin embargo, está en una lucha constante por creer que debe convencer a todos de ello. Tanto en la vida real como en la construcción de la historia, Michelle Rodríguez se dio cuenta de que es uno mismo quien se pone las limitantes.

La flor más bella

“En la vida muchos años asumí que yo no era esto y por consiguiente no era y eso siempre es una limitante porque no te deja avanzar y cuando lo cuestioné cambiaron las cosas”, confesó. “Dentro de la serie creo que de pronto uno piensa qué pensaran los demás porque al final es gente que existe. Decía ¿haré mal? y luego pienso y resuelvo ¡no!, eso es lo aprendido eso es lo vivido y aunque yo ya lo viví, ya lo conté , ya lo escribimos y lo realizamos, ahora al verlo me vuelve a apapachar”.

La serie sin duda llega en un buen momento, poco antes de cerrar el año que es cuando todos estamos reflexionando sobre lo que somos y lo que queremos. Es así como al ver su proyecto hecho realidad, Michelle sumó grandes reflexiones sobre lo vivido, además de que espera que muchas personas se vean reflejadas e inspiradas por su historia.