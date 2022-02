Michelle Rodríguez cuenta como hizo dieta desde los 8 años por querer cumplir con los estereotipos de belleza

Michelle Rodríguez ha conquistado a su público con su gran sentido del humor y su risa contagiosa, lo que la ha llevado a ser una de las más populares en el género de la comedia.

Sin embargo, su camino no siempre ha estado lleno de risas y alegría, pues para hacerse un espacio en el mundo del espectáculo ha tenido que lidiar con los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Durante entrevista con Yordi Rosado confesó que se ha sentido insegura por su físico y contó algunos de los rechazos que ha enfrentado en el medio artístico.

La también conductora de Faisy Nights reveló que fue rechazada en distintas audiciones por el hecho de tener sobrepeso, lo que la llevó a considerar que no podría llegar a ser artista.

Rodríguez comentó que siempre ha sido de contextura “grande” y en medio de lágrimas aseguró que aprendió a amarse tal y como es y a no desistir de su sueño.

“Había presión, había preocupación, de la familia. Culturalmente estamos muy acostumbrados a que el cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella… Entonces cuando tú lo asumes es complicado, entonces yo descubrí que era bonita porque ahora me veo al espejo y digo ‘soy muy guapa’; lo descubrí hace 6 años… me hubiera encantado descubrirlo a los 11″, declaró.

A sus 38 años dijo estar consciente de su físico y de cómo le ha generado discriminación.

La comediante expuso como fue sometida a una dieta a sus 8 años en busca de tener el peso ideal.

“Ha sido un tema alrededor de mi vida porque conecta en muchos aspectos. Mis papás son médicos, siempre están preocupados por mi salud. Mi primera dieta la hice a los 8 y para mí era horrible. Me mandaban media torta a la escuela porque ‘la niña no puede comer tanto’. Yo tenía otra amiga que llegaba un tupper con salchichas, papas, sándwich es con lo que no contaban en mi casa verdad, yo me comía mi media torta y la ayudaba a ella con todo lo que traía (...)”, recordó.

— Michelle Rodríguez