“Confundes glamour con vulgaridad”: Bárbara de Regil es criticada en redes por un vestido que muestra de más

Bárbara de Regil volvió a causar descontento en redes por uno de sus looks. Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

Bárbara de Regil volvió a estar en el ojo del huracán, luego de que unas fotografías junto a su hija Mar, que provocó el descontento de sus seguidores, reprobando que la actriz de ‘Rosario Tijeras’ mostrara ‘de más’ en uno de sus viajes a Nueva York.

En octubre pasado, la actriz, de 36 años, fue atacada por usuarios en redes sociales, por el look que eligió para la boda de su hermana, posando con un vestido rosa metalizado, botas plateadas sumado a un sombrero cowboy que muchos reprobaron, pues no consideraban que fuera el atuendo ideal para llevar a un evento de esa magnitud, apodándola como ‘Power Ranger’.

Sin embargo, Bárbara de Regil parece no haber entendido la lección y un nuevo posteo en redes sociales, provocó que la calificaran de vulgar a ella y a su hija, tras mostrarse con un revelador atuendo que, para muchos, resultó innecesario.

Bárbara de Regil junto a su hija Mar de Regil Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

Tunden a Bárbara de Regil por mostrar de más con un seductor atuendo

Un nuevo look de Bárbara de Regil causó el descontento de sus seguidores, pues reprobaron que la influencer presumiera uno de sus looks durante su estancia en Nueva York, al que sumó una descripción dedicada a su hija donde mencionó: “Solo saber que existes me hace feliz. Mi mejor ser humano”.

Ahí se le vio utilizar un conjunto brillante de red y transparencias color plata que dejaba entrever su ropa interior negra, junto a unas sandalias de tacón negras que, como menciona en uno de los videos de su post, la estaban ‘matando’.

Tanta transparencia no hizo gracia a sus seguidores que la tacharon de ‘vulgar’ en los comentarios: “No deben confundir el glamour con la vulgaridad…”, “Cada día más expuestas... Más desnudas…”, “Porque tienen que parecer pornstars? Trashy”, “Por qué ahora se puso tan de moda vestir con solo ropa interior!!! Por qué estamos llamando moda a la falta de elegancia. Así tenga un supercuerpo, creo que así siempre caerá en lo vulgar”.

Bárbara de Regil volvió a causar descontento en redes por este look. Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

¿Por qué han criticado a Bárbara de Regil y a su hija Mar?

Acostumbrados al discurso fitness que Bárbara de Regil promueve, no es raro encontrar a la también influencer presumiendo su figura a través de bikinis, sensuales aberturas que dejan al descubierto su abdomen de acero y videos donde comparte sus rutinas o recetas de lo que come para mantenerse en forma.

Sin embargo, la actriz ha causado el descontento de sus más de 8 millones de seguidores en distintas ocasiones, esto por los looks que elige, los polémicos comentarios que hace e incluso, por cansarlos al hablar de sus estrías, que para muchos resulta irrelevante, pues es algo natural de los cuerpos.

Esta vez, a la polémica se sumó su hija Mar de Regil, quien tampoco se ha salvado de los malos comentarios, el primero de ellos por sus pinturas y el segundo por su incursión en el mundo de la moda como diseñadora en la Semana de la Moda en Nueva York.