“Parece Power Ranger”: Bárbara de Regil y el extravagante look en boda de su hermana que indignó

El fin de semana Michelle ‘Mika’ de Regil se casó en una íntima boda civil celebrada en un viñedo con Jacobo Bachrach, llevándose los halagos de sus seguidores por su vestido de novia de ensueño, ideal para un ambiente abierto y natural como el spot en el que decidió dar el sí a su amor.

Bárbara y Mar de Regil no podían faltar a un evento tan importante, incluso fue la propia actriz de ‘Rosario Tijeras’ quien dio a conocer que su hermana había dado el sí con una galería de fotografías posteadas a través de su cuenta de Instagram, donde los usuarios no tardaron mucho en identificar el ‘error’ que había cometido en la boda de Mika de Regil.

Bárbara de Regil en la boda de Michelle de Regil Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

En sus redes les dedicó un tierno mensaje a los novios: “Este civil fue LO MÁS. Mika Y Jacobo. Salud por ustedes, por el corazón tan bonito que tienen y lo hermosos seres humanos que son y ahora juntos WOW”, pero esto no fue suficiente para que los internautas la tundieran por completo por su elección de vestido ¿Hasta en la boda de su hermana falla?

Tunden a Bárbara de Regil por su ‘llamativo’ look en la boda de su hermana

Como ya sabemos, existen una serie de reglas de etiqueta que marcan lo que debemos y no vestir en las bodas, como evitar por completo el color blanco y hasta el rojo, además que no debemos quitarle protagonista a la mujer del día que es la novia, siempre respetar estos lineamientos para no perder nuestra elegancia, ni opacar el festejo.

Pero para los usuarios, esto pareció importarle poco a Bárbara de Regil, pues, utilizó un llamativo y bastante colorido vestido fucsia satinado que sin duda robaba toda la atención. Muchos comentaron que esto era un error imperdonable y que incluso buscaba robar protagonismo y buscar la atención en la boda de su hermana, sin mostrarle el merecido respeto.

El look apodado como ‘disfraz de power ranger’ constó de un largo vestido de amplia y asimétrica falda, unida por un corsé con abertura en el abdomen en forma de pirámide, que solo se unía por algunos cordones y dejaba al descubierto un escote strapless que constaba de unas mangas a forma de guantes de ópera.

La ‘gota que derramó el vaso’ fueron los elementos con los que terminó de combinar el ya colorido vestido, pues decidió añadir el estilo cowboy con unas botas plata metalizadas, un sombrero y accesorios del mismo tono. Su beauty look estuvo, solo tuvo un maquillaje discreto en colores durazno y unas ondas sueltas como peinado.

En los comentarios, los usuarios no perdonaron que usara un look de ese estilo para la boda de su hermana y para muchos supuso una falta de respeto al evento. “Tod@s siempre: no vayas a una boda más producida que la novia, es su día, ella es la que debe sobresalir… Bárbara:” y otra usuaria agregó: “Terrible ese color, ¿no podía tratar de angustiosamente llamar la atención? Es como si se sintiera tan poco que necesita buscar un disfraz para poder sobresalir” mientras que otros dijeron: “La temática fue de power ranger”.