Bárbara de Regil perdió su trabajo, pero no se quedará desamparada: estos son sus negocios

“Como una cubetada de agua fría” fue que Bárbara de Regil recibió la noticia sobre la sorpresiva decisión de Televisa sobre su personaje en “Cabo”, la telenovela donde es protagonista.

Y aunque aun queden varios capítulos por transmitir, las grabaciones de su personaje están por concluir, lo cual, fue que se enteró a la mera hora de que era su último día, reveló la influencer .

La producción de José Alberto “El Güero” Castro comenzó a transmitirse en octubre del 2022 y ya se encuentra en la recta final, situación que fue inesperada para Bárbara de Regil porque no se encontraba lista para dejar el proyecto:

Durante una entrevista al programa “Hoy”, aseguró que: “Me acaban de avisar que voy a acabar hoy y sí fue como una cubetada de agua fría y mira que me baño con agua fría diario, per dije ‘wow, hoy acabo... a ver espérate, no me suelten’”.

“Lo chistoso es que de repente estamos trabajando y queremos acabar y nos queremos ir a nuestra casa y cuando acabamos, ya no nos queremos ir, es como una cosa mental y aprendes a disfrutar cada momento, cada día’' , expresó.

Estos son los negocios en los que Bárbara de Regil seguirá triunfando

En los últimos años Bárbara de Regil tuvo un resurgir en su carrera no solo por su talento en distintos programas de televisión o series, sino porque ha sabido incursionar y utilizar las redes sociales a su favor.

Esto debido a que la actriz pasó de ser una estrella a mostrar su día a día en Instagram, donde se coronó como una influencer de estilo vida para sus más de 8.5 millones de followers, quienes se identifican con su faceta de madre y esposa, su vida fit y la forma en la que ha empoderado a mujeres mediante frases o discursos donde promueve el amor propio.

Durante la pandemia no dejó de compartir sus rutinas de ejercicio, pues gracias al gran alcance que tuvieron pudo promover sus clases de cardio empapadas de speechs motivacionales por diferentes lugares de México, donde cobraba al rededor de 600 mil pesos y, que en la mayoría de las veces, se convirtieron en sold out.

A la par, en 2020, la actriz de “Cabo” compartió muy emocionada que tras un año y varios meses perfeccionando, por fin estaba lista su proteína vegetal “Loving It”, producto con el cual incursionó con formalidad a los negocios y que provocó mucho revuelo, pues fue analizada por expertos y señalaron que contenía ingredientes engañosos.

Tras la viralidad alcanzada en redes sociales, la influencer lanzó un innovador modelo de negocio mediante stories y videos personalizados como coach fitness cuya duración puede ser de hasta un minuto, llegan a costar más de mil pesos mexicanos y que se podían solicitar desde la app de Cameo.

En junio de 2022 se dio a conocer que Bárbara de Regil abrió un gimnasio en la exclusiva zona de Santa Fe, en la ciudad de México, cuyo lema es “la casa de los ganadores” y que lleva por nombre: ‘Onetwo’.

De esta manera, Bárbara demuestra una vez más la estrella con la que brilla y que gracias a su presencia en sus redes sociales, le ha valido para ser parte de las campañas de distintas marcas a través de menciones en Instagram y TikTok.