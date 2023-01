A Bárbara de Regil le avisaron de último momento que terminaría sus grabaciones de ‘Cabo’

Bárbara de Regil se ha perfilado en el mundo del espectáculo como una de las actrices más polémicas tras los distintos escándalos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. Sin embargo, estos no han sido un impedimento para que consiga algunas protagonizaciones como en la telenovela ‘Cabo’.

En la producción dirigida por José Alberto Castro, Regil le da vida a Sofía Chávez, una mujer honesta, comprometida y de carácter dulce que se enamora de Alejandro interpretado por Matías Novoa, aunque la producción aun se encuentra en grabaciones, la protagonista fue avisada a última hora que serían sus últimos capítulos y se ha mostrado sorprendida.

Bárbara de Regil abandona Cabo

La actriz e influencer fitness declaró en entrevista para el programa ‘Hoy’ que se encuebntra muy triste tras enterarse que abandonará su papel como Sofía y ser avisada a última hora.

“Me acaban de avisar que voy a acabar hoy y sí fue como una cubetada de agua fría y mira que me baño con agua fría diario, per dije ‘wow, hoy acabo... a ver espérate, no me suelten’”, inició.

La artista mencionó que aunque de momento desean que se termine el trabajo para descansar, al llegar la hora les genera cierta nostalgia.

“Lo chistoso es que de repente estamos trabajando y queremos acabar y nos queremos ir a nuestra casa y cuando acabamos, ya no nos queremos ir, es como una cosa mental y aprendes a disfrutar cada momento, cada día’', aseveró.

De igual manera, mencionó que su personaje ha calado entre sus fans, quienes incluso suelen llamarla por el nombre de ficción.

‘’Me da mucha risa porque me dicen Sofía de repente en la calle y eso me gusta mucho porque Sofi es una mujer que lleva mucha luz y mucho amor en el corazón y qué bonito que la gente vea ese tipo de personajes, que tienen alma pura, limpia y no trae maldad en el corazón’', precisó.