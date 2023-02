Bárbara de Regil recibe críticas tras apoyar a Michelle Rodríguez: le llamaron hipócrita

Michelle Rodríguez, la actriz originaria de Xochimilco, Ciudad de México, causó furor luego de protagonizar la portada para la edición de este mes de la revista Marie Claire, mostrando su cuerpo sin tapujos y dándonos una valiosa lección de amor propio y aceptación.

Pero la sociedad aún no termina de entender que no debemos que opinar sobre los cuerpos ajenos y que muchas veces los comentarios hirientes pueden perjudicar a las personas a tal grado de, no solo, generar inseguridades, sino desencadenar otros trastornos que como bien mencionó Rodríguez, esto puede escalar niveles tan graves que podrían terminar en desgracias. “Recibí un sin fin de comentarios muy negativos, hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo”.

¡Hagamos conciencia! Las duras críticas que recibió Michelle Rodríguez por su portada para Marie Claire

Muchos comenzaron a atacar a Michelle Rodríguez por ser una figura más que ‘romantiza’ la obesidad, solo por mostrar un cuerpo que ‘no encaja’ en las medidas que la sociedad marca como correctas, ¿por qué un cuerpo distinto a los que usualmente protagonizan estas portadas causa tanto revuelo?, como personas debemos entender que todos tienen derecho a vivir bajo sus propias normas, a ser amados y a ser valorados.

A través de un video, la standupera se pronunció ante toda la ola de ataques a través de su canal oficial de Youtube:

“Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco. Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro” , expresó Michelle Rodríguez.

Definir la belleza de una persona por sus proporciones físicas, nos limita y provoca un retroceso en nuestra sociedad, no seamos nosotros mismos los que alimentemos los peores demonios de una persona, los encargados de acabar con el amor propio y la seguridad de alguien más, como bien comentó Michelle Rodríguez, la belleza es subjetiva y definirla es limitarla.

Bárbara de Regil se suma a la lista de personas que defienden a Michelle Rodríguez

Como bien menciona Michelle Rodríguez, as como hubo personas que se tomaron el tiempo de atacarla, hubo otras que no pararon de elogiar su belleza, entre ellas se encuentra Bárbara de Regil, quien a través de sus Instagram Stories, compartió la portada de Marie Claire con la siguiente leyenda: ”El respeto por tu propio cuerpo es la condición fundamental para respetar y cuidar a los demás”. También agregó: “Michelle, te ves espectacular, te quiero”.