¡Bye estereotipos! Michelle Rodríguez, fiel a su estilo, apuesta por atrevidas prendas

Michelle Rodríguez, de 39 años, se convirtió en portada para Marie Claire, llevando un poderoso mensaje de amor propio a otro nivel, mostrando que sin importar nada, los cuerpos son igual de bellos y perfectos, todos merecen ser fotografiados para grandes editoriales de moda y mostrarse sin miedo a ser juzgados ante la sociedad.

Una sociedad que, por cierto, sigue fomentando ese discurso de odio en el que las personas siguen siendo insultadas solo por sus características físicas, tanto que, la propia Michelle Rodríguez lo vivió en carne propia e incluso una de las modelos plus size más famosas, Ashley Graham, a quienes tachan de ‘normalizar’ la obesidad, pero ¿es cierto esto?, ¿por qué las personas no dicen nada cuando se normaliza la extrema delgadez?

Michelle Rodríguez apuesta por looks sensuales y rompe con estereotipos

La actriz se ha caracterizado por siempre mantener una actitud positiva, quien además profundizó en la entrevista para la revista Marie Claire, la importancia de la representación que promueva un discurso que no se quede solo en eso, sino que fomente el amor y la aceptación por uno mismo, dejando en segundo plano lo que alguien pudiera pensar de nosotros y diciendo adiós a los estereotipos de belleza que han sido un mal en la sociedad por mucho tiempo.

“Poder abrazarnos, viéndonos representados, visibilizados en todos los medios, en todos los discursos hará que nuestra mente y corazón, acomoden mucho más fácil esta opresión que se naturalizó durante muchos años en los que se decía «las mujeres solo pueden hacer esto o no deben hacer esto, eso no es de señoritas’”.

Más allá de una talla o de lo que está catalogado como ‘correcto’ Michelle Rodríguez acaba con estas reglas y propone un estilo que es brillante como ella.

¿Su mayor apuesta?, amplios escotes

La portada de Marie Claire si bien demuestra un shooting realmente cautivador, no es la primera vez en la que Michelle Rodríguez muestra esta faceta sensual, al contrario, pudimos verla en este ‘mood’ gracias al video para su cover de ‘I Put a Spell on You’, mostrando un total look negro con chaqueta de cuero y una corona dorada.

Los colores vibrantes, un reflejo de sus raíces de Xochimilco

En el programa de HBO Max ‘Divina Comida’ donde los famosos luchan por convertirse en el mejor anfitrión de todos, Michelle Rodríguez abrió las puertas de su casa para adentrarnos en su lugar de origen, quien orgullosa de sus raíces, plasma el color y el folclor de esta región en cada parte del lugar en el que vive y esto mismo se refleja a través de sus prendas.

La lencería es para todos los cuerpos

Michelle Rodríguez no teme a mostrar su cuerpo ni sus curvas, en esta sesión de fotos es posible verla con lencería y una pose ultra sexy, además apoyada de guantes de ópera que se han convertido en una parada obligada en su estilo, pues muchas veces la hemos podido ver usando este tipo de complemento.