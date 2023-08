Critican a Bárbara de Regil por comprar una pintura que no es de su hija: “ni su mamá la apoya”

Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil, ha estado sometida a la controversia desde que dio a conocer su talento como artista y empezó a vender sus pinturas a través de internet.

Sobre todo porque la acusan de los altos precios que poseen sus obras, a pesar que la joven de 19 años ya hasta abrió su propia galería virtual, donde queda de manifiesto todo el talento que tiene y su aspiración a ser una de las más renombradas en su ámbito.

Bárbara de Regil @barbaraderegil (Instagram)

“La verdad empecé porque me calma mucho y me baja mucho la ansiedad, lo hago más que nada por hobby, e hice la cuenta para que puedan tener algo mío que hago con mucho amor”, expresó meses atrás cuando daba sus primeros pasos.

Las críticas de Bárbara de Regil por comprar otra pintura que no es de su hija

Por eso, todos los ojos están puestos sobre las dos famosas, que constantemente reciben ataques a través de las redes sociales. Justo en las últimas horas protagonizaron un escándalo después que Bárbara de Regil comprara una pintura de otro autor que no es su hija.

Mar de Regil La influencer vende cuadros a precios muy elevados (Instagram)

La actriz presumió un cuadro donde se ve la figura del pato Donald y que posee un estilo muy similar a los que realiza Mar, quien suele poner a la venta sus obras a partir de los 3 mil pesos mexicanos, lo que muchos han criticado como “excesivo”.

La joven suele inspirarse de otros personajes para sus bocetos, como Homero Simpson, Ludwing von Pato o Lumiere, lo que también le ha arrebatado críticas por “falta de originalidad”.

Bárbara de Regil La famosa fue criticada por no apoyar a su hija (@mexicana_jail_brandd/Instagram)

Ahora todo el odio se lo llevó su madre tras negociar con Mexicana Jail Brand, a quien le dijeron que “prefirió comprar este, que a su hija, me parece grosero”, “ni ella le compra a su hija”, “qué bonita mami que no apoya a su hija”, “ni a su mamá le gustaron las obras”; opinaron en Instagram, a lo que ella no ha respondido.