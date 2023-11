La elegante respuesta de Luis Miguel a Bárbara De Regil tras criticarlo y asegurar que no es su fan

Luis Miguel tiene miles de fans en el mundo entero, especialmente en México, pero parece que Bárbara de Regil no es una de ellas.

Y es que recientemente la actriz e influencer criticó al cantante tras acudir a su concierto en la Arena Ciudad de México el pasado lunes 20 de noviembre.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz aseguró que no era fan del cantante, pero asistió a su concierto porque a su pareja Fernando Shoenwald sí le gusta.

Sin embargo, criticó la actitud de Luis Miguel en el concierto pues aseguró que no fue nada educado con el público.

“Yo no soy fan, a mi no me llama su música, la canto y me se algunas canciones y o sea cool. Fui porque a Fer le gusta, pero me llamó la atención algo que quiero preguntarles a ustedes a ver qué opinan. Me llamó la atención algo, no dijo ni buenas noches, ni hola, gracias, México, hola México, no dijo nada, ni una palabra y si se siente raro”, destacó De Regil.

Y comparó a Luis Miguel con otros cantantes que según ella sí le muestran amor a su público. “Yo que he ido a otros conciertos se siente raro que el artista que tiene un monton de público que lo ama no diga gracias, se sintió como mmm, pero bueno estuvo bueno”.

Esto molestó a los fans del cantante, pues aseguran que ella es una mujer polémica y solo se quejó para hacerlo quedar mal.

Luis Miguel reacciona de forma elegante a las críticas de Bárbara De Regil

Luis Miguel no es un hombre de responder polémicas de forma directa, pero con Bárbara de Regil lo hizo, de forma indirecta, o al menos eso aseguran sus fans.

Y es que el cantante publicó un video en sus redes en el que aparecen fans que asistieron a sus recientes conciertos hablando maravillas de él y exaltando no solo su talento, sino su personalidad y caballerosidad.

“Perfecto, excelente, extraodinario” , “Está guapísimo y su voz es increíble” , “Tremendo talento” , “No hay nadie como Luis Miguel” , “El mejor artista, nadie como él” , “Un espectáculo extraordinario” , “Me emocionó hasta las lágrimas” , se le oye decir a algunos de sus fans, dejándole claro así a Bárbara que sus fans lo aman y lo defienden.

Además, ha compartido fotos de sus conciertos, y sus logros, demostrando que es el mejor y que su gira ha sido todo un éxito.