Tunden a Bárbara de Regil por no saber distinguir entre Halloween y Día de Muertos: esto dijo

Bárbara de Regil ha vuelto a dar de qué hablar luego de ser interceptada por la prensa, quien la cuestionó sobre las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, siendo ésta última, una de las tradiciones más importantes en México.

Esto sucedió en el evento organizado por la revista Vogue hace unos días pero fue reciente que el video del momento comenzó a viralizarse, convirtiendo a Bárbara de Regil en comidilla de las redes sociales. La actriz estaba acompañada de su hija Mar de Regil, quien este año ha estado envuelta en varias polémicas.

Minutos antes de acceder al recinto, Bárbara y su hija desfilaron por la alfombra negra, luciendo sus outfits y posandopara las cámaras. Pese a las críticas que la persiguen, la actriz siempre se ha tomado el tiempo para hablar con los reporteros y ésta no fue la excepción.

¿Bárbara de Regil menospreció el Día de Muertos?

Al preguntarle sobre cuál es su celebración favorita, si Día de Muertos o Halloween, la actriz hizo una mueca para después preguntar cuál era la diferencia.

Tras pensarlo por unos segundos, Bárbara confesó que prefiere celebrar Halloween. “El Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no? Eso de que hay que ponerles sus estos... mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así”, dijo.

Esto desató burlas y críticas en redes sociales, especialmente porque posteriormente señaló que prefería hablarle y darle lo que le gusta a su madre en vida y ya después “que esté en el cielo, ponerle su coca y su foto”.

Bárbara de Regil Instagram: @barbaraderegil (Instagram: @barbaraderegil)

““Hallowen:A mi no me gusta festejar a los muertos🤦🏻‍♀”; “No puedo creer como no sabe la DIFERENCIA entre HALLOWEEN y DÍA DE MUERTOS”; “Me dolió que dijera ¿cual es la diferencia? De Halloween y el Dia de muertos, dia de muertos es una tradición mexicana y ella no sabe la diferencia”; “Cómo que no sabe cuál es la diferencia entre hallowen y día de muertos?”, se lee.

Varios internautas la acusaron de no entender el verdadero significado del Día de Muertos y que era “ofensivo” preferir una celebración extranjera.

El Día de Muertos no es “una fiesta más”, sino una tradición mexicana con un significado muy específico sobre la muerte que incluso es considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

México El día de muertos es una de las celebraciones más importantes (Unsplash)

“La muerte no representa una ausencia sino a una presencia viva; la muerte es un símbolo de la vida que se materializa en el altar ofrecido. En este sentido se trata de una celebración que conlleva una gran trascendencia popular ya que comprende diversos significados, desde filosóficos hasta materiales (...) En la visión indígena implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos”.

Ésta tradición se practica en todo México. Según la creencia del pueblo, el día 1º de noviembre se dedica a los “muertos chiquitos”, es decir, a aquellos que murieron siendo niños y el día 2, a los fallecidos en edad adulta.

Bárbara de Regil opina sobre el desastre en Acapulco

En ese mismo encuentro con reporteros, la actriz también ofendió con sus comentarios sobre la situación que se viven en Acapulco.

Los reporteros presentes aprovecharon el encuentro con Bárbara para pedirle que enviara algún mensaje de apoyo hacia las personas que han perdido su hogar y fueron afectadas por Otis pero lo primero que señaló fue que su papá también estaba ahí.

“Déjate de la gente en Acapulco, mi papá está allá. Apenas hablar con él hoy, me habló, y no tiene agua, comida, nada, está muy cañón y la casa quedó destruida”, dijo.