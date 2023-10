Ángela Aguilar se defiende de los comentarios negativos que la atacaron por decir que es 25% argentina

Ángela Aguilar La joven mostró 3 looks perfectos para este 15 de septiembre (@angela_aguilar_/Instagram)

Ángela Aguilar no se guardó nada en la entrevista que ofreció, a la periodista María Patricia Castañeda. La cantante de regional mexicano hasta se defendió de las polémicas declaraciones que constantemente da en los medios, y que suelen encender el ‘hate’ de quienes la adversan en el mundo de la música.

Una de las declaraciones que más retumbaron en México, fueron las relacionadas a la obtención de la Copa del Mundo, de la selección de Argentina, en Qatar 2022. El triunfo albiceleste significó un motivo de festejo para Ángela Aguilar, quien en ese entonces dijo que su “corazón era 25% de Argentina”.

Los seguidores de México, adversario que Argentina venció en la fase de grupos, se molestaron ya que ella es una de las representantes del tricolor nacional. La misma Ángela ignoró las críticas y siguió adelante. Pero en la entrevista con María Patricia Castañeda rompió el silencio.

Según reseña la revista Quien, Ángela reitera que su abuela materna nació en Argentina, por lo que su mamá tiene raíces en el territorio sureño y por lo tanto ella también lleva una parte en su corazón. Pero más allá de eso, le molesta que una frase sea suficiente para desacreditar su trabajo con la música.

“Lo injusto no es que la gente sepa de dónde vengo, lo pueden googlear, lo injusto es que quiten el crédito de todo el trabajo que he hecho y de la persona que soy solamente por un comentario que hice de la Selección, es fútbol chicos, nada más”, dice Ángela Aguilar.

“Yo no tengo nada que ver con que mi abuela haya nacido en otro lugar, o sea, ni conocí a mis bisabuelos. Yo no tengo idea por qué eran de allá o por qué son de acá, o por qué mi abuela nació en otro lugar, pero dice que es zacatecana... son ciertas cosas que yo no tengo la menor idea, tengo 20 años”, añadió.